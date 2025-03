Quinteros prepara Grêmio para maratona de 18 jogos em dois meses

Quinteros ganha período livre de treinos para corrigir erros no time do Grêmio antes de maratona exaustiva de jogos - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O técnico Gustavo Quinteros completa 70 dias no comando do Grêmio nesta quarta-feira (18) e com a necessidade de recalcular rota. Isso porque o comandante precisa corrigir alguns problemas da equipe antes do início de maratona desgastante. Nos próximos 60 dias, o Imortal terá 18 partidas em seu calendário. Ou seja, uma média de um jogo a cada três dias.

O elenco gremista aproveita período de descanso e se reapresenta na próxima quinta-feira (20). Assim, a partir disso, o comandante argentino terá 12 dias antes de dar início à sequência desgastante de compromissos. As principais missões de Quinteros serão vencer a desconfiança que a torcida do Tricolor Gaúcho criou no começo do seu trabalho.

Desafios de Quinteros

Afinal, com o vice estadual, o Imortal não teve êxito em alcançar o octacampeonato no Gauchão. Deste modo, tal feito continua sendo apenas do arquirrival, em uma ocasião na história da competição. Esta, aliás, foi a oitava decisão do torneio que a equipe atingiu. Uma das principais razões que provocaram a insegurança dos torcedores foi a irregularidade nas atuações.

A equipe apresentou boas performances nas primeiras partidas, porém não teve consistência. Quinteros argumenta que essa oscilação ocorreu porque não houve tempo hábil para promover a adaptação dos reforços no time titular. Isso porque sete deles foram integrados ao grupo durante as disputas do Estadual e da Copa do Brasil. São os casos do goleiro Tiago Volpi, o lateral-esquerdo Lucas Esteves, o zagueiro Wagner Leonardo, os meio-campistas Camilo e Cuéllar, além dos atacantes Amuzu e Cristian Olivera.

Após o vice-campeonato gaúcho, Quinteros prometeu que o Grêmio será um dos principais candidatos a títulos das competições a disputar. Para isso, necessita ter todos os jogadores à disposição para os treinos. O técnico também indicou a necessidade de tempo livre para promover o entrosamento desses novos atletas. Tais ajustes são essenciais para esta maratona exaustiva de partidas.

Apenas em abril serão oito compromissos, cinco pelo Campeonato Brasileiro, três pela Sul-Americana e um pela Copa do Brasil. Ou seja, o comandante precisará ser eficiente no período livre apenas de treinos para ter um resultado positivo em sua estreia na Série A. Na oportunidade, o Imortal enfrentará o Atlético, às 18h30 (de Brasília), na Arena, no dia 29 de março.

Maratona de jogos do Grêmio

Grêmio x Atlético – 29/03 – Campeonato Brasileiro

Sportivo Luqueño x Grêmio – 02/04 – Sul-Americana

Ceará x Grêmio – 05/04 – Campeonato Brasileiro

Grêmio x Club Atlético Grau – 09/04 – Sul-Americana

Grêmio x Flamengo – 12/04 – Campeonato Brasileiro

Mirassol x Grêmio – 16/04 – Campeonato Brasileiro

Grêmio x Internacional – 19/04 – Série A

Godoy Cruz x Grêmio – 23/04 – Sul-Americana

Vitória x Grêmio – 26/04 – Campeonato Brasileiro

Adversário ainda não definido – Copa do Brasil

