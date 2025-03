Diretor do Atlético analisa grupo na Copa Sul-Americana: ‘Complicado’

Victor Bagy, ídolo do Atlético, fez observações sobre o grupo do Galo - (crédito: Foto: Pedro Souza/CAM)

O diretor de futebol do Atlético, Victor Bagy, avaliou a chave do Galo na Copa Sul-Americana. O time mineiro ficou no Grupo H e enfrentará Caracas (VEN), Cienciano (PER) e Deportes Quique (CHI).

O dirigente atleticano destacou, contudo, a dificuldade da competição e comentou as expectativas do Galo no torneio.

“É sempre um grupo complicado. As competições sul-americanas trazem desafios logísticos. Sabemos que ninguém terá vida fácil. A Sul-Americana tem uma grande importância, com cinco times brasileiros. Nosso objetivo é lutar por esse título inédito”, afirmou, em entrevista à “Cazé TV”.

Ao analisar o grupo, Victor ressaltou que o Atlético tem um elenco forte o suficiente para superar os adversários e avançar na competição.

“O Caracas é uma equipe tradicional, com jogadores rápidos. É um time de qualidade. O Cienciano, por sua vez, tem a altitude a seu favor, com jogadores experientes, tentando se firmar. E, por fim, o time chileno, que vem da fase eliminatória da pré-Libertadores. Pela nossa força, acreditamos que temos a capacidade de avançar”, acrescentou.

Deslocamentos do Galo

Assim, o Atlético enfrentará longas viagens e precisará trabalhar a logística para superar os desafios. O gerente de logística do clube, Henrique Daimond, fez uma breve análise sobre o assunto.

“Analisando o cenário, sabemos das dificuldades, mas todas as cidades têm aeroportos internacionais e condições adequadas para acomodar a delegação em bons hotéis. Nesta semana, vamos nos reunir com a comissão técnica e apresentar todas as possibilidades que desenhamos”, explicou.

Em relação ao deslocamento para Caracas, aliás, será necessário avaliar a distância e até consultar os nutricionistas do clube.

“É uma logística de longa distância, com um voo de mais de cinco horas. Será um trabalho multidisciplinar. Precisamos nos reunir com nossos nutricionistas para definir o que será servido, além de preparar um bom descanso para os atletas e escolher um bom local de treino. Caracas é uma capital com boa estrutura, e temos tido experiências tranquilas nas últimas operações que realizamos”, concluiu.