Vegetti, do Vasco, fala sobre título carioca do Flamengo: ‘Foram beneficiados’

Vegetti, do Vasco, volta a criticar a arbitragem do Carioca - (crédito: Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Artilheiro do Vasco, Vegetti voltou a criticar a arbitragem do Campeonato Carioca e afirmou que o Flamengo teve um “benefício” para conquistar o título estadual. O atacante reforçou que Wesley e Bruno Henrique deveriam ser expulsos. Além disso, ele também disse que o gol do camisa 27 do Rubro-Negro estava em posição irregular.

“Quando se falou no jogo do Carioca, eles foram muito melhores. Todo mundo vai falar, eles jogaram bem e fizeram de tudo para ganhar. Mas está claro que no primeiro jogo, se o Wesley fosse expulso, o jogo mudava. No segundo jogo, se o Bruno Henrique fosse expulso, o jogo mudava. O gol dele também estava em impedimento”, disparou Vegetti.

“São pequenos detalhes. O Flamengo está bem, mas teve essa ajuda. Não tiro o mérito deles, são os justos ganhadores do Carioca, estão fazendo um grande trabalho, mas temos que falar. Alguns lances eles foram beneficiados, lances que mudavam o sentido do jogo. Se eles jogam bem e são beneficiados, é impossível”, finalizou.

O lance entre Wesley e Vegetti aconteceu aos 14 minutos de jogo. O lateral Rubro-Negro acertou a sola do argentino, em uma dividida perto da linha lateral, e levou cartão amarelo.

Além disso, o gol de Bruno Henrique gerou muito debate nas redes sociais. O motivo foi a posição do atacante ao pegar sobra após chute de Arrascaeta. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães e o VAR Paulo Renato Coelho deram gol após a linha de impedimento.

A final

Para derrotar o Fluminense na decisão, o Flamengo eliminou o Vasco pelo placar de 3 a 1 no agregado: 1 a 0 na ida e 2 a 1 na volta. Na final do Carioca, o Rubro-Negro derrotou o Fluminense no jogo de ida por 2 a 1 e garantiu o empate na segunda partida.