Inter construirá 20 churrasqueiras nos arredores do Beira-Rio

O vice-presidente de Patrimônio do Inter, Gabriel Nunes, encontrou-se com os secretários de Obras e de Parcerias da Prefeitura de Porto Alegre, André Flores e Giusepe Riesgo, no Parque Marinha na última segunda-feira (17). No encontro, realizaram-se as etapas iniciais para a construção de 20 churrasqueiras que serão instaladas no parque.

O projeto visa atender a demanda de colorados que realizam encontros pré-jogo e comemorações no local. A construção do projeto será, então, em duas partes. A primeira tem previsão de entrega de 90 dias. Já a segunda fase prevê a construção de um prédio com banheiros e um espaço para lavagem de espetos e demais utensílios.

O espaço contará com 20 churrasqueiras, sendo seis cobertas. Além disso, a população terá mesas e bancos à disposição na área, concedida pela prefeitura da capital. Programado para abril de 2024, o projeto atrasou por conta das fortes enchentes que atingiram a capital. A obra, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, não será somente para os torcedores colorados, mas para o povo gaúcho.

“Com muita satisfação, iniciamos hoje (segunda) as obras das churrasqueiras no Parque Marinha. Esse projeto, que deveria ter começado em abril do ano passado, foi interrompido pela catástrofe das enchentes, mas agora está sendo retomado. Em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, estamos colocando esse plano em prática, não apenas para a torcida colorada, mas também como um legado para toda a cidade”, destacou o vice-presidente de Patrimônio do Inter.

Inter e o apelido de “Clube do Povo”

Além de presentear seus torcedores com o espaço, o Internacional busca expandir sua marca como o “Clube do Povo”, inspirando-se na missão que lhe rendeu o nome de Internacional. O apelido nasceu logo em seus primeiros anos de atividade, quando o clube acolheu diversas etnias, diferente de outros clubes da época que se voltavam principalmente para descendentes de alemães.

