Barreal pode ser opção no Santos para atuar na lateral esquerda

Contratado para aumentar o poderio ofensivo do Santos, Álvaro Barreal pode ganhar chances em outra função. Afinal, o jogador foi testado pelo técnico Pedro Caixinha na lateral esquerda no amistoso contra o Coritiba. Assim, o argentino pode ser uma “sombra” para o titular Escobar.

Atuar nesta função não é novidade para Barreal. O reforço do Peixe atuou na posição no Cincinatti, dos Estados Unidos. Em sua apresentação, ele já deixou claro que estava à disposição para atuar em qualquer posição do lado esquerdo do Santos, seja na defesa ou no ataque.

No Campeonato Paulista, o técnico Pedro Caixinha colocou Escobar como titular em 11 dos 14 partidas da equipe. O reserva imediato é Souza. Contudo, o jovem, de apenas 18 anos, sofreu uma ruptura da sindesmose do tornozelo direito e passou por cirurgia, com previsão de retornar aos gramados somente a partir de maio. Ele entrou em campo em quatro oportunidades no Estadual.

Caixinha promove a estreia de jovem do Santos no Paulistão

Sem Souza, Caixinha promoveu a estreia de outro jovem da base do Santos na posição: Vinícius Lira, que começou como titular no clássico diante do São Paulo. A promessa do Peixe ganhou destaque após grande Copinha no início do ano.

Aos 17 anos, Vinícius Lira disputou três partidas pelo profissional. No entanto, voltou para a equipe sub-20 do Peixe, que retomou o calendário neste mês de março para participar do Campeonato Brasileiro da categoria.

Assim, sem Souza e Vinícius Lira, Caixinha teve como opção somente Kevyson. O jogador de 20 anos passou a temporada passada praticamente toda fora por conta uma ruptura de ligamento cruzado anterior e também lesão do menisco do joelho esquerdo. Dessa maneira, ele tenta retomar espaço no elenco do Peixe.

Neste Paulistão, atuou em pouco mais de 30 minutos. No amistoso contra o Coritiba, entrou no segundo tempo justamente no lugar de Barreal, porém teve uma atuação discreta.

O elenco do Santos está de folga até a próxima sexta-feira (21). A próxima partida será no dia 30 de março, contra o Vasco, em São Januário, na estreia das duas equipes no Brasileirão.

