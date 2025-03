Seleção treina pela primeira vez com todos os convocados e suspeita de ‘espionagem’

A Seleção Brasileira realizou na tarde desta terça-feira (18/3), no estádio Bezerrão, seu segundo treino em Brasília. O técnico Dorival Júnior teve pela primeira vez na atividade os 23 jogadores convocados para defender o Brasil nos jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Assim, Raphinha, Bruno Guimarães, Joelinton, Marquinhos e Alisson treinaram pela primeira vez com o grupo. Além disso, quatro jogadores do sub-20 de times do Distrito Federal completaram o treino de Dorival Júnior. Foram eles: Paulo Vitor (zagueiro do Legião), Kauan Felipe (volante do Gama), Cláudio (meia do Gama) e Adriel (meia do Capital).

Após o treino, foi visto um drone nos arredores do estádio Bezerrão. Depois de alguns minutos, policiais encontraram o responsável pelo dispositivo: “Você não está autorizado a filmar”, diz um segurança da CBF.

A Seleção Brasileira faz seu último treino antes do duelo contra a Colômbia nesta quarta-feira (19/3). Contudo, o palco da atividade será o estádio Mané Garrincha, para os jogadores também fazerem o reconhecimento do gramado.

Dessa maneira, o treinador vai definir a escalação no último treino antes do confronto contra os cafeteiros. O provável time que deve ir a campo é: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Rodrygo, Savinho e Vini Jr.

