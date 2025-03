Fluminense buscará título inédito na Sul-Americana

Após encerrar jejuns em anos consecutivos, o Fluminense buscará outro título inédito em 2025. Em 2023, a equipe conquistou a sonhada Libertadores pela primeira vez, angariando o também inédito troféu da Recopa em 2024.

Mas, neste ano, é a vez do Fluzão buscar a “Grande Conquista” – a Copa Sul-Americana. O Tricolor, que está no Grupo F, bateu na trave na competição em 2009, perdendo a final para a LDU-EQU com um placar de 5 a 4 no agregado, no que foi sua melhor campanha até o momento no torneio.

Afinal, esta temporada representará a 11ª participação do Fluminense na Sul-Americana. A última foi em 2022, quando caiu na segunda fase preliminar da Libertadores (para o Olimpia-PAR, nos pênaltis) e foi para a Sula.

Na ocasião, apesar de uma goleada histórica por 10 a 1 sobre o Oriente Petrolero, a equipe tricolor ficou pelo caminho, encerrando em segundo lugar no Grupo H, atrás do Union Santa Fe-COL. À época, apenas o primeiro colocado avançava de fase.

Ao todo, o Flu já tem 60 partidas na Sula, com 28 vitórias, 18 empates e 14 derrotas. São 88 gols marcados e 55 sofridos, o que gera um saldo de gols de 33. O time tem 56,6% de aproveitamento nestes 60 duelos até o momento.

A estreia do Fluminense na atual edição será entre 1º e 3 de abril, fora de casa, contra o Once Caldas (COL). O time ainda tem GV San José (BOL) e Union Española (CHL) como adversários no Grupo F.

