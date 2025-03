CEO do Fortaleza detalha negociação com o Atlético por Deyverson

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, revelou alguns detalhes sobre a negociação com o Atlético para a contratação do atacante Deyverson. O objetivo do clube cearense é reforçar seu elenco para o restante da temporada.

Paz destacou que uma proposta já foi feita ao clube mineiro e agora aguarda uma resposta.

“É um jogador que nos interessa, qualificado e com o perfil ideal para a Copa Libertadores. No entanto, ele pertence ao Atlético, que tem seus próprios objetivos e elenco. A situação depende de o Atlético decidir se essa negociação vai ou não acontecer. Mas está dentro dos nossos planos”, afirmou Paz, em entrevista à “Itatiaia”.

O executivo, no entanto, garantiu total respeito pelo tempo do Atlético.

“Temos interesse no Deyverson, e tanto o Atlético quanto o jogador estão cientes disso. Aguardamos e respeitamos o processo do Atlético”, completou.

A proposta do Fortaleza por Deyverson oferece boas condições financeiras para o jogador, além de um contrato mais longo. Por sua vez, o Atlético deseja manter o jogador no elenco, mas não pretende oferecer aumento salarial.

Houve especulações sobre uma possível troca entre Deyverson e Tomás Pochettino, de 29 anos, com uma compensação financeira ao Galo. Marcelo Paz, no entanto, preferiu não comentar esse rumor.

Deyverson chegou ao Atlético em agosto de 2024, marcou oito gols e deu duas assistências em 33 jogos. Seu maior destaque ocorreu na Copa Libertadores do ano passado, quando teve papel fundamental na classificação do time para a final da competição.

