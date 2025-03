Jornalista expõe motivo que fez Flamengo não contratar Neymar

André Rizek, apresentador do programa “Seleção SporTV”, apontou a razão pela qual o Flamengo preferiu não abrir negociações para fechar com Neymar. De acordo com o jornalista, foi um consenso da comissão técnica, liderada por Filipe Luís, e o diretor de futebol José Boto. Assim, o profissional de comunicação exaltou a atitude da diretoria do Rubro-Negro.

Afinal, o comunicador entende que houve coragem tanto do treinador do time da Gávea como do dirigente português responsável pelas contratações. Apesar disso, Rizek frisou que será possível uma avaliação positiva ou negativa da escolha apenas com a sequência da temporada.

Detalhes da apuração de Rizek

Em seguida, o jornalista deu detalhes de sua apuração sobre este cenário.

“Vou entrar em um assunto polêmico. Não é novidade, até porque alguns veículos noticiaram. Filipe Luís e José Boto tomaram uma decisão muito corajosa, que foi não se interessar por Neymar no Flamengo. Eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras porque é um assunto muito polêmico. Ninguém discute que Neymar é um craque. Mas a informação que eu tenho é que Filipe e Boto não se interessaram quando houve a possibilidade de Neymar voltar ao Brasil”, citou o apresentador.

“Eles passaram dias pesquisando, conversando, ligaram para o Jorge Jesus, pesaram os prós e os contras e optaram por não avançar. Não vou julgar se é certo ou errado, mas é uma decisão muito corajosa para um treinador que está começando agora e poderia ter o Neymar como um escudo, coisa que eu acho que ele é no Santos. O Flamengo optou por seguir outra linha de contratação. Se foi certo ou errado, o tempo vai dizer, mas mostra que o Filipe Luís tem muita personalidade. Não foi uma decisão simples, passaram dias conversando. Aí também ligaram para o Jorge Jesus e a resposta não foi das mais animadoras”, complementou o profissional de comunicação.

Antigo namoro entre Neymar e Flamengo

Em diversos momentos, quando ainda estava na Europa, o craque ressaltou que se houvesse a possibilidade, tinha o desejo de atuar pelo Flamengo quando voltasse ao Brasil. Contudo, como não houve interesse do clube carioca, o caminho para retornar ao Santos tornou-se mais viável

Há a chance do camisa 10 do Peixe enfrentar o Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro. O confronto pelo primeiro turno do torneio está previsto para ocorrer no dia 16 de julho, na Vila Belmiro. Contudo, a presença de Neymar ainda é incerta, já que a princípio o seu vínculo com o clube paulista expira no fim de junho. Por sinal, o craque e o Alvinegro Praiano podem estender o contrato, porém ainda não há tratativas em curso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.