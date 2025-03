Corinthians x Grêmio (sub-20): onde assistir e escalações

O Corinthians encara o Grêmio nesta quarta-feira (19), às 15h (de Brasília), no estádio Alfredo Schürig, no CT Joaquim Grava, em São Paulo. O duelo será válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

As equipes se reencontram após dois meses. Afinal, no início do ano, tiveram confronto decisivo pela semifinal da última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na ocasião, o Timão venceu por 1 a 0 e se classificou para a decisão e, posteriormente, ficou com o vice-campeonato.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do Sport, a partir das 15h, na TV fechada.

Como chega o Corinthians

O Coringão estreou da maneira positiva no Campeonato Brasileiro sub-20. Isso porque assegurou um triunfo por 2 a 1 sobre o Bahia, na última sexta-feira (14). Com a vitória, o Corinthians encontra-se na sexta colocação, com seis pontos. A tendência é a de que o técnico Orlando Ribeiro mantenha o time titular do compromisso anterior.

Como chega o Grêmio

O Imortal sofreu uma goleada por 5 a 1 para o São Paulo em seu primeiro embate no Campeonato Brasileiro sub-20. Com o placar elástico, o Tricolor Gaúcho está na 19ª e penúltima colocação no torneio.

CORINTHIANS X GRÊMIO (SUB-20)

2ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20

Local: Estádio Alfredo Schürig, no CT Joaquim Grava, em São Paulo (SP)

Data: 19/03/2025 (quarta-feira)

CORINTHIANS: Cadu; Caipira, Fernando Vera, Guilherme Gama, Vinicius Gomes; Pedro Thomas, Yago, Bahia, Dieguinho, Luiz Eduardo; Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro.

GRÊMIO: Ygor Hugo Henrique; Nathan Borges, Murilo Tramontini, Pedro Gabriel; Bernardo Zortea, Smiley, Riquelme, Adrielson; Lian e Arnaldo. Técnico: Leonardo Mendes.

