Atleta do Cruzeiro revela churrasco com Jardim: ‘Ele é resenha’

O técnico Leonardo Jardim, do Cruzeiro, contratado em fevereiro, está aos poucos conhecendo melhor seu elenco. No entanto, mais do que avaliar os jogadores dentro de campo, ele também deseja entender aspectos pessoais de seus atletas. E para isso, buscou um momento de integração com o grupo em um churrasco.

O volante Matheus Henrique revelou que o treinador organizou o evento, convidando atletas, comissão técnica e funcionários do clube para se conhecerem melhor.

“Nós fizemos um churrasco, foi ele quem organizou. Convidou toda a comissão técnica e falou que era para a gente se conhecer melhor. Treinamos pela manhã e, à tarde, fizemos o churrasco com todos do clube, não só os atletas”, contou o jogador em entrevista ao “Charla Podcast”.

Matheus, aliás, também comentou a diferença de abordagem de Jardim em comparação aos treinadores europeus. Ele destacou que o técnico tem um estilo mais descontraído e acessível.

“Ele (Jardim) até é bem resenha. Fiquei três anos na Europa com treinadores europeus, e lá a ‘resenha’ era inexistente. O trabalho era bem rígido: se o treinador te tirava do time, não dava satisfação, e se te colocava, também não falava nada. Era só trabalho, sem conversa. O Jardim não, ele tem outra postura”, finalizou o camisa 8 do Cruzeiro.

