CSA x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogadores do Bahia durante treinamento da equipe - (crédito: Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

CSA e Bahia se enfrentam, nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), em partida válida pela 6ª rodada do Grupo B da Copa do Nordeste 2025. A bola rola no Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-view) e TV Esporte Alagoano (YouTube).

Como chega o CSA

O CSA quer aproveitar o bom momento para surpreender o Bahia e conquistar a vitória em casa nesta quarta-feira. O time vem de cinco jogos de invencibilidade e é o líder do Grupo B, com 10 pontos, três a mais que o próprio Bahia.

Ao mesmo tempo, o CSA confirmou a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, ao golear o Tuna Luso por 5 a 0. Em sua partida mais recente na Copa do Nordeste, o time alagoano ficou no empate por 2 a 2 diante da Juazeirense.

Como chega o Bahia

Por outro lado, o Bahia chega como favorito para vencer o jogo desta quarta-feira. O Tricolor vive grande início de temporada e chega embalado após a classificação para a fase de grupos da Libertadores.

O Bahia é o terceiro colocado do Grupo B da Copa do Nordeste, com sete pontos, três a menos que o líder CSA. Porém, o Tricolor tem dois jogos a menos que seu adversário e depende apenas de suas forças para ficar com a liderança isolada.

Além disso, o time está na final do Campeonato Baiano e venceu o primeiro jogo da decisão por 2 a 0, contra o rival Vitória. Assim, o Bahia pode perder por até um gol de diferença que garante o título estadual.

Contudo, a grande baixa para o técnico Rogério Ceni nesta quarta-feira fica por conta do atacante Luciano Rodríguez, que está com a seleção do Uruguai. Assim, William José deve ser o titular.

CSA x Bahia

6ª rodada da Copa do Nordeste 2025

Data e horário: quarta-feira, 19/03/2025, às 19h (de Brasília).

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas.

CSA: Georgemy; Cedric, Wanderson, Betão e Enzo; Nicola, Guilherme Camacho e Brayann; Guilherme Cachoeira, Vander e Tiago Marques. Técnico: Higo Magalhães.

Bahia: Danilo Fernandes, Gilberto, David Duarte, Rezende e Luciano Juba (Iago); Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; Kayky e Willian José (Tiago). Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE).

Auxiliares: Renan Aguiar da Costa (CE) e Eleuterio Felipe Marques Junior (CE).

