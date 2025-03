Vitória x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vitória recebe o Sport nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. O confronto colocará frente a frente o líder e o vice-líder do Grupo A e, portanto, poderá haver mudanças importantes na parte de cima da tabela. Enquanto o Leão da Ilha possui 12 pontos, o da Barra soma 11. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view), SBT (canal aberto para Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas) e ESPN (canal fechado).

Como chega o Vitória

O Rubro-Negro baiano tem a chance de disputar em casa a liderança do Grupo A do Nordestão. Afinal, na segunda colocação da tabela, com 11 pontos, tem apenas um a menos que o líder Sport. A equipe, porém, vem de duas derrotas amargas: para o Naútico na Copa do Brasil, que culminou a eliminação no torneio, e para o Bahia, pelo primeiro jogo da final do Estadual.

Para o duelo, o técnico Thiago Carpini confirmou que não poupará jogadores para o segundo Ba-Vi, pela final do Campeonato Baiano, que acontece no próximo domingo (23). O lateral-direito Claudinho, aliás, está recuperado de lesão e pode reforçar a equipe. Por outro lado, Matheusinho ainda está em recuperação. Além disso, Baralhas vai cumprir suspensão, e Ronald deve aparecer no time titular.

Como chega o Sport

O Leão da Ilha também caiu na Copa do Brasil, mas vive uma fase melhor que o adversário no momento, com quatro vitórias consecutivas e classificação para a final do Campeonato Pernambucano. Mas o desafio é grande, afinal, para seguir na primeira colocação do Grupo A, terá que segurar o Rubro-Negro baiano fora de casa.

Para o confronto, o técnico Pepa não tem novos problemas com suspensão ou lesão e, portanto, poderá entrar com força máxima em campo. Os defalques já sabidos são Zé Lucas, que está com a Seleção de base, além de Atencio e Titi Ortíz, em recuperação de suas respectivas lesões.

Vitória x Sport

Copa do Nordeste- 6ª rodada

Data e horário: 19/03/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Neris (Edu), Lucas Halter e Jamerson; Ronald, Willian Oliveira e Wellington Rato; Gustavo Mosquito, Fabri e Janderson. Técnico: Thiago Carpini

SPORT: Caíque França; Hereda, Chico, João Silva e Igor Cariús; Christian Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Carlos Alberto, Lenny Lobato e Gonçalo Paciência. Técnico: Pepa

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

Auxiliares: Alisson Lima Damasceno e Mauro Cezar Evangelista de Sousa (ambos do Piauí)

VAR: –

