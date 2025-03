Com recorde na final do Carioca, dupla Fla-Flu divide mais de R$ 2 milhões de bilheteria

Torcidas marcaram presença no Fla-Flu do último domingo (16) - (crédito: Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo / Lucas Merçon/Fluminense )

O Fla-Flu do último final de semana, pela final do Campeonato Carioca, que definiu o Flamengo como campeão, rendeu uma boa grana para os envolvidos na decisão. Afinal, o confronto bateu recorde de público na temporada brasileira e teve uma renda líquida de R$ 2.028.978,98.

Assim, cada clube levou R$ 1.014.489,49 para casa. A renda bruta, aliás, foi de R$ 4.315.309,00. No total, o Maracanã recebeu 69.393 torcedores e o número de pagantes foi de 64.351. Número bem maior que o primeiro jogo da final, que teve 39.120 presentes.

Os clubes também recebem uma porcentagem da arrecadação com o consumo nos bares do estádio. Esse montante não é incluído no borderô da partida, mas fica em torno de R$ 5 por torcedor presente. Portanto, com o serviço, a dupla Fla-Flu dividiu mais R$ 350 mil no lucro da partida. A informação é do portal “ge”.

Após o fim do Estadual, os cariocas voltam a campo para o início da disputa do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro estreia no dia 29 de março (domingo), contra o Internacional, às 21h (de Brasília), no Maracanã. Já o Tricolor visita o Fortaleza no mesmo dia, às 18h30, no Castelão.

