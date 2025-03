Conmebol, a ‘mãe’ Uefa e as próximas edições da Libertadores

O sorteio dos grupos da Libertadores pode estar com os dias contados no atual formato. Isso porque a Conmebol tem uma obsessão em se alinhar com a Uefa, e prova disso são a extensão do calendário do torneio durante toda a temporada, o término do gol qualificado fora de casa e a alteração da final em ida e volta para jogo único. Assim, a edição 2025 pode até ser uma das últimas ou até mesmo a derradeira.

A coluna tomou conhecimento de que, nos bastidores da entidade, comenta-se que dirigentes estão ávidos pela implementação do mesmo formato de disputa da Champions, com 36 clubes em enfrentamento de pontos corridos, fase de repescagem em jogos mata-mata e, posteriormente, oitavas, quartas, semifinal e decisão única.

Mediante a real possibilidade de uma mudança futura (e breve) no formato, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) ficou pasma diante de um sorteio que definiu Palmeiras e Cerro Porteño na mesma chave. Afinal, a presidente Leila Pereira optou por não comparecer ao evento em Luque, no Paraguai, em clara manifestação de protesto decorrente do ato de racismo por parte de paraguaios contra o atacante alviverde Luighi na disputa da Libertadores Sub-20.

Por fim, Alejandro Domínguez, mandatário da entidade continental e que havia feito discurso contra o racismo com a promessa de ações conjuntas com os governos dos dez países filiados à entidade, pisou feio na bola.

Isso porque ele disse, na cerimônia, que uma eventual Libertadores sem equipes do Brasil não tem o maior cabimento, já que seria como “Tarzan sem Chita”. O episódio provocou reações diversas em repúdio à fala desastrosa de Domínguez.

