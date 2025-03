Matheus Henrique se declara ao Cruzeiro e descarta retorno à Europa: ‘Zero vontade de sair daqui’

O volante Matheus Henrique descartou qualquer possibilidade de retornar ao futebol europeu em breve. Em entrevista ao “Charla Podcast”, ele respondeu sobre essa possibilidade, mas afirmou que, no momento, isso é inviável e ressaltou que está muito satisfeito em Belo Horizonte.

“Falam que sou jovem, que se jogar bem de novo, posso voltar para a Europa, mas eu não tenho vontade. Meu tempo na Europa já passou. Chegar em um grande time agora vai ser complicado, por conta da idade. A realidade é essa. Então, um time que fica em décimo, para baixo… Sem chance. Zero vontade de sair daqui”, afirmou Matheus Henrique com firmeza.

O volante foi ainda mais sincero ao compartilhar aspectos pessoais de sua vida e reforçou que só deixaria o Cruzeiro caso o proprietário da SAF, Pedro Lourenço, decidisse.

“Naquele período de julho, quando eu não podia demonstrar tristeza para a minha esposa, estava prestes a me casar… O Cruzeiro foi uma bênção para mim, para minha esposa, meus pais. A parte pessoal, de felicidade interior, tem sido maravilhosa desde o ano passado. Sendo bem sincero, hoje nada me tira do Cruzeiro. Só se o Pedrinho quiser (risos). Mas, fora isso, zero vontade de sair”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.