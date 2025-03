Náutico bate América-RN e dorme na segunda colocação do Grupo B

O Náutico venceu o América-RN por 1 a 0 nesta terça-feira (18), no Estádio dos Aflitos, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Com gol de Patick Allan na primeira etapa, o Alvirrubro de Recife somou três pontos importantes em casa.

Com o resultado, o Timbu subiu para a segunda colocação do Grupo B, com oito pontos, e tirou o Mecão do G4, que agora ocupa a quinta posição, somando sete. O torneio, aliás, tem apenas mais uma rodada pela frente, a sétima.

O jogo

O Náutico começou o jogo pressionando o América-RN nos primeiros 20 minutos e mantendo o adversário recuado. O Timbu criou boas chances, acertando a trave duas vezes, primeiro com Vinícius, em uma cabeçada surpreendente, e depois com Marcos Ytalo, após cobrança de escanteio fechada.

No entanto, o Mecão cresceu na partida, impulsionado por Souza, que arriscou um chute perigoso e cobrou escanteio para Guilherme Paraíba cabecear por cima. Porém, no fim do primeiro tempo, os donos da casa voltaram a mandar na partida. Assim, Vinícius cruzou, a defesa adversária cortou mal, e a bola sobrou para ele mesmo finalizar com precisão e abrir o placar aos 44 minutos.

Já na segunda etapa, os visitantes tentaram mudar a postura e iniciaram em cima. Aliás, logo aos oito minutos, a equipe chegou a empatar com Davi Gabriel. Mas o árbitro invalidou por impedimento no lance. O Timbu respondeu logo depois, com chute no ângulo de Marco Antônio para grande defesa de Renan Bragança.

Em busca do empate, o Mecão chegou bem aos 31 e, após cobrança de escanteio, Rennan Siqueira cabeceou com perigo e a bola bateu na rede pelo lado de fora. A pressão do Dragão seguiu nos minutos finais, mas o placar seguiu favorável ao time de Pernambuco.

Pela sétima e última rodada do Nordestão, o América-RN vai encarar o CSA em casa, enquanto o Náutico visitará o Bahia. Sem datas e horários confirmados até o momento, os confrontos estão previstos para acontecer durante a próxima semana.

