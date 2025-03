Romário critica performance de medalhões: ‘Chega na Seleção e joga a metade do que joga no time’

Romário durante uma entrevista com Bebeto em seu canal no YouTube - (crédito: Foto: Reprodução)

Romário não poupou críticas à performance dos jogadores que defendem atualmente a Seleção Brasileira. Durante entrevista com Bebeto em seu canal no YouTube, o ex- tetracampeão mundial comparou o modo com o qual os atletas jogam pelo Brasil e pelos clubes.

Além disso, ao citar que a forma de atuar nas duas frentes são diferentes, o Baixinho “jogou no ar” se as escolhas dos treinadores quanto ao aproveitamento das potencialidades de cada um são as melhores. Sem citar nomes, ainda colocou em xeque a falta de protagonismo de alguns.

“Se eu jogo no meu time de um jeito e o treinador, no caso o Dorival hoje, me coloca na Seleção de outro, tenho que chegar e falar: eu não jogo assim. Pelo que vejo, tem jogador que no time faz tudo, chega na Seleção e joga a metade do que joga no time. Está havendo alguma coisa que não bate”, salientou ex-camisa 11.

Romário minimiza importância do tempo para entrosamento

O tetracampeão mundial não perdeu a oportunidade de frisar que o tempo de treinamento não é preponderante para o entrosamento entre o grupo.

“Na nossa época, a gente também não tinha esse tempo que as pessoas pensam que a gente tinha. A gente se encontrava, jogava e ia embora”, contou ele, trazendo à memória seu histórico na Seleção durante os anos 1990.

Romário também argumentou contrário à descontinuidade de alguns jogadores nas escalações, em desaprovação à conduta dos treinadores que não dã oportunidades o bastante para o melhor encxaixe no setor ofensivo.

“O entrosamento tem que ter, mas os treinadores que passaram também nunca deixaram uma dupla de ataque jogar três jogos”, acrescentou.

O Brasil entra em campo pela primeira Data-Fifa de 2025 nesta quinta-feira (20). O adversário será a Colômbia, em Brasília. Já no dia 25, a Seleção desafia a Argentina, atual campeã mundial, fora de casa. Os comandados de Dorival Júnior buscam retomar o caminho das vitórias nas Eliminatórias após resultados insatisfatórios nas últimas rodadas.

