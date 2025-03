Vasco x Cruzeiro, pelo Brasileirão-Sub 20: onde assistir, escalações e arbitragem

No segundo passo dentro do torneio, Vasco e Cruzeiro se enfrentam na tarde desta quarta-feira (19), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida acontece em São Januário, a partir das 15h45, horário de Brasília.

Na primeira rodada, os dois clubes não perderam, mas com resultados diferentes. Fora de casa, o Cruzmaltino ficou no empate contra o América Mineiro. Já a Raposa goleou o Fortaleza por 4 a 1 e começou na parte de cima da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão do canal fechado SporTV.

Como chega o Vasco

No segundo confronto seguido contra mineiros, o Vasco tenta conseguir a primeira vitória na competição. Entre as duas partidas, o Cruzmaltino estreou no Carioca da categoria com uma goleada de 4 a 1 para cima do Boavista. O atacante GB, que atuou no time principal no estadual, está relacionado após uma negociação fracassada com o futebol turco.

Como chega o Cruzeiro

Uma das sensações da primeira rodada, o Cruzeiro tenta manter o embalo da goleada na estreia fora de casa. Para o confronto no Rio de Janeiro, Luciano Dias terá o desfalque dos zagueiros Kauã Prates e Victor Hugo e do meia Felipe de Morais. O trio participa de um período de preparação para o Sul-Americano Sub-17 junto com a Seleção Brasileira.

Vasco x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 2ª rodada

Data e Horário: 19/03/2025, às 15h45

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Vasco: Phillipe Gabriel; Lyncon, Bruno André, Breninho e Igor; Galdino, Ramon Rique, Lukas e André Ricardo; Riquelme e Maxsuell (GB). Técnico: Matheus Curopos.

Cruzeiro: Marcelo Heráclito; Nicolas, José, Bruno e Gustavo; Murilo, Jhosefer, Luiz Fernando e Cauan Baptistella; Rayan e Kaique Kenji. Técnico: Luciano Dias

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

Auxiliares: Danilo Oliveira da Silva e Gabriel Bernardo Duarte

