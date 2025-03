Operário elimina Londrina nos pênaltis e vai à final do Paranaense

O Operário precisou vencer o Londrina no tempo normal (2 a 1) e nos pênaltis (4 a 1) para assegurar vaga na decisão do Campeonato Paranaense. No tempo normal, Neto Paraíba e Vinicius Mingotti anotaram para os visitantes, e Iago Teles descontou no Estádio do Café, pelo duelo de volta da semifinal.

A equipe da cidade de Ponta Grossa alcança a final da competição pela primeira vez em dez anos e vai aguardar o vencedor de Athletico-PR e Maringá, que se enfrentam nesta quarta, às 20h (de Brasília), na Ligga Arena. No jogo de ida, deu empate por 1 a 1.

O jogo

O Tubarão tomou a iniciativa, mas quem largou na frente foi o Fantasma, com 13 minutos de bola rolando. Isso ocorreu quando Gabriel Feliciano cruzou pela esquerda, e Neto Paraíba apareceu nas costas da zaga para abrir o placar. Em vantagem, o time visitante cresceu na partida e teve chance de ampliar. Mas o segundo gol ficou mesmo para a etapa final. Em contragolpe logo aos dois minutos, Vinicius Mingotti aproveitou bola alçada na área e tocou para o fundo da rede.

Apesar da baque, o Londrina reagiu em seus domínios e descontou, aos cinco, com Iago Teles em cobança de falta com maestria. Nesse momento, o placar agregado estava igual. Com a necessidade da disputa de pênaltis, o Operário foi mais competente, convertendo todas as suas cobranças, para fazer 4 a 1. Fransérgio, , Rodrigo Rodrigues, Pedro Lucas e Gabriel Bosquilha tiveram sucesso na marca da cal. Pelo Londrina, Iago Teles fez o dele, mas Robson Duarte e Caio Rafael desperdiçaram.

