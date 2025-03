Athletico x Maringá: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico e Maringá se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense - (crédito: Foto: José Tramontin/Athletico)

Depois de um jogo de ida marcado por muitas polêmicas, Athletico e Maringá voltam a se enfrentam, só desta que vez na Ligga Arena. Na noite desta quarta-feira (19), às 20h, os clubes decidem na capital paranaense uma vaga na decisão do estadual.

Na Cidade Canção, empate em 1 a 1, com reclamação da arbitragem e do gramado pelo lado athleticano. Agora, quem vencer, avança para encarar o Operário na final. Um novo empate leva a decisão da vaga para os pênaltis.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo YouTube do AthleticoH

Como chega o Athletico

Com uma sequência invicta de 13 jogos, o Furacão quer usar a força de sua casa para confirmar a vaga em mais uma decisão. Para o confronto, fica apenas a dúvida se Barbiere manterá Luiz Fernando improvisado em uma posição centralizada ou atuará como ponta. Com isso, Babi deixaria o time para uma possível entrada de Isaac.

Como chega o Maringá

O Dogão precisará quebrar um tabu histórico contra o Furacão. O Maringá só venceu no confronto uma vez, há dez anos. Para buscar a quarta final consecutiva, Jorge Castilho tem um desfalque de peso. O meia Zé Vitor fechou com o Mirassol para a disputa da Série A e não está mais à disposição do Tricolor.

ATHLETICO X MARINGÁ

Campeonato Paranaense, Semifinal, jogo da volta

Data e Horário: 19/03/2025, às 20h

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Athletico: Mycael; Hayen Palacios, Tobias Figueiredo, Léo e Fernando; Raul, Felipinho e Zapelli; Kevin Velasco, Luiz Fernando e Mateus Babi (Isaac). Técnico: Maurício Barbieri.

Maringá: Dheimison; Raphinha (Cristovam), Tito, Ronald Carvalho e Max Miller; Buga,Rodrigo Santos, Matheus Moraes, Léo Ceará e Edison Negueba; Maranhão. Técnico: Jorge Castilho

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas

VAR: José Mendonça da Silva Júnior

