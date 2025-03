Vegetti pode superar Cano e virar top-2 no Vasco; entenda

Com 40 gols pelo Vasco em menos de dois anos desde sua chegada, o artilheiro Vegetti já se encontra numa posição privilegiada no que tange estrangeiros no clube. Atualmente, ocupa a terceira posição dentre os jogadores nascidos fora do Brasil com mais gols com a camisa da Cruz de Malta.

Mas, neste ano de 2025, é possível que Vegetti suba ainda mais nesta lista. Afinal, o segundo colocado – o compatriota Germán Cano, hoje no Fluminense – tem 43 gols e está ao alcance do Pirata. Dessa forma, é possível imaginar que o camisa 99 ultrapassará o “rival” ainda neste ano.

Vegetti rumo ao top-2 do Vasco

Vegetti marcou seus 40 gols em 87 partidas pelo Vasco. Isso significa que ele marca 0,45 gol por jogo. Mantendo tal média, ele precisaria de mais sete partidas para alcançar o compatriota. Caso isso ocorra, o Pirata chegaria à segunda posição dentre os estrangeiros com mais gols pelo clube.

O líder desta lista é Villadoniga, uruguaio que anotou incríveis 83 gols entre 1938 e 1942. Com contrato até o fim de 2026, estima-se que Vegetti tenha pelo menos mais 90 partidas pelo Vasco, caso não tenha lesão séria e cumpra o vínculo até o fim. Assim, mantendo sua média, o camisa 99 chegaria bem perto do uruguaio, ampliando seu nome na História do Vasco.

“Expectativa é deixar o torcedor feliz. Fui artilheiro da Copa do Brasil, do Carioca, tenho 40 gols desde que cheguei ao Vasco. A única coisa que quero é deixar torcedor feliz. Queremos um título, mas temos que falar também que é muito difícil. Vamos nos preparar. Quero sempre fazer gol, ajudar o time. Acho que conseguir uma taça seria muito importante. Como capitão, boto sempre o grupo na frente do pessoal”, afirmou em coletiva na última terça (18).

Estrangeiros com mais gols pelo Vasco

5º – Alfredo González (Argentina) – 1940 a 1942 – e Bahianinho (Portugal) – 1927 a 1936 – 29 gols

4º – Silvio Parodi (Paraguai) – 1954 a 1956 – 37 gols

3º – Vegetti (Argentina) – 2023 a 2025 – 40 gols

2º – Germán Cano (Argentina) – 2020 e 2021 – 43 gols

1º – Villadoniga (Uruguai) – 1938 a 1942 – 83 gols

