VP Jurídico explica como 777 aumentou a dívida do Vasco em R$ 350 milhões

Vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal, fala sobre gestão temerária da 777 - (crédito: - Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

O Vasco deixou claro, recentemente, que a gestão da 777 Partners na SAF aumentou em R$ 350 milhões à dívida do clube. Assim, de acordo com o vice-presidente jurídico, Felipe Carregal, a empresa realizou contratações inflacionadas, negligenciou o combate à dívida e ignorou os alertas.

Diante disso, o Cruz-Maltino acusa a empresa na Justiça por gestão temerária, algo reconhecido pela juíza que deferiu o pedido de recuperação judicial. A dívida, nesse sentido, tem o valor atual de R$ 1,4 bilhão.

“Sempre é bom relembrar que a Vasco SAF, diferente de outras SAF’s do Brasil, nasce devendo R$ 700 milhões. Se você tem uma empresa que, na origem, está devendo R$ 700 milhões, o que você faz? Qual é a primeira medida que tem que tomar? Tem que atacar essa dívida. Porque o custo dessa dívida é altíssimo. Imagina R$ 700 milhões rodando juros e correção mensalmente. Então a primeira coisa que tem que fazer é atacar e diminuir essa dívida”, explicou Carregal, em vídeo na VascoTV.

“Não foi feito, apesar do Conselho Fiscal da SAF alertar isso várias vezes. Eles sabiam que não tinham capacidade de controlar as finanças da SAF sem atacar a dívida, isso está claro nos pareceres do Conselho Fiscal. Eles simplesmente ignoraram todos os alertas”, acrescentou.

Valores acima do mercado

Segundo Felipe Carregal, a 777 realizou 35 contratações. Assim, a empresa apresentou valores acima do mercado. Algo que afetou diretamente a dívida do clube, sem qualquer justificativa ou gerar novas receitas futuras.