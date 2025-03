Dois adversários do Fluminense não poderão utilizar seus estádios na Sul-Americana

A Conmebol divulgou, nesta terça-feira, as datas e horários dos jogos da fase de grupos da Sul-Americana. Nesse sentido, dois adversários do Fluminense não poderão atuar em seus estádios por motivos diferentes. Tratam-se do Unión Española e do GV San José, que não conseguiram as liberações e terão que atuar em outras arenas.

Dessa forma, o clube boliviano não mandará seus jogos em Oruro, visto que o Estádio Jesús Bermúdez, que fica a 3.735 m acima do nível do mar (quinta maior altitude do mundo), tem problemas por conta da iluminação.

Diante disso, o San José levará suas partidas para o Estádio Hernando Siles, em La Paz, a 3.650 m acima do nível do mar. A Altitude é a mesma, porém a diferença entre as duas cidades é grande, sendo 4h de locomoção, de automóvel. O Fluminense já atuou na capital boliviana, recentemente, e perdeu para o The Strongest na fase de grupos da Libertadores de 2023.

O Unión Española, por sua vez, não poderá mandar seus jogos em Santiago, no Estádio Santa Laura, em virtude da atual situação do gramado. Por esse motivo, o clube chileno atuará no Estádio El Teniente, localizado na cidade de Rancagua, relativamente perto da capital.

Por fim, somente o Once Caldas será o único adversário do Tricolor a mandar seus jogos “em casa”. Serão no na cidade de Manizales, no Estádio Palogrande, que tem capacidade para mais de 30 mil torcedores, palco da final da Libertadores de 2004. Na ocasião, o time colombiano conquistou o título sobre o Boca Juniors, na altitude de 2.160 m (algo que possui poucos efeitos para os atletas).

