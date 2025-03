Empresário de Estêvão, do Palmeiras, revela escolha pelo Chelsea: ???Enxergou como 10???

O vínculo de Estêvão com o Palmeiras está se encerrando, e restam apenas quatro meses para que o jogador se torne atleta do Chelsea, da Inglaterra, em definitivo. Lá, o craque espera se desenvolver e seguir brilhando. No entanto, antes disso, disputará pelo Alviverde a final do estadual, jogos da Libertadores, do Brasileirão e o Super Mundial de Clubes.

Estêvão, aliás, poderia escolher entre diversos clubes, mas seus agentes optaram pelo Chelsea. O empresário André Cury explica que a decisão foi influenciada pelos investimentos do clube e, principalmente, pelo nível do futebol na Premier League. Além disso, o time londrino foi o único que enxergou a cria do Palmeiras como um camisa 10.

“Foi o único clube que nos viu como camisa 10, para jogar no meio de campo. Pode ser que eu esteja errado, mas vamos ter a oportunidade. Acho que estaremos certos, então isso também pesou muito”, analisou o empresário.

“Na minha opinião, no meu time ele joga de 10. Eles gostam de colocá-lo na ponta, mas acho que isso limita um jogador dessa qualidade. Normalmente, jogadores desse nível atuam como camisa 10, jogando por dentro”, concluiu André em entrevista ao ge.

Como ocorre com diversos atletas da base, Estêvão era meia de origem, mas, com o tempo e diante da necessidade no elenco de Abel Ferreira, passou a atuar pelos lados do campo, sempre driblando da ponta em direção ao gol. No ano passado, Vanderlei Luxemburgo também defendeu que o jogador fosse visto como um camisa 10 e utilizado assim no Palmeiras atual.

