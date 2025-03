Trio de ataque é esperança na Seleção para espantar má fase e se aproximar da Copa

A Seleção Brasileira segue sua preparação para o duelo contra a Colômbia nesta quinta-feira (20/3), às 21h30, no estádio Mané Garrincha, pela 13° rodada das Eliminatórias da Copa. O Brasil é o quinto colocado na tabela e pode chegar à vice-liderança caso vença seus dois compromissos nesta Data-Fifa. E a possibilidade de vitória passa muito pelos pés do trio de ataque do técnico Dorival Júnior.

Afinal, Rodrygo, Raphinha e Vini Júnior vivem momento especial e devem formar o ataque titular da Seleção nesta Data-Fifa. Juntos, eles somam 102 participações de gols na temporada europeia. Contudo, curiosamente, o trio volta a atuar junto com a Amarelinha após seis jogos de ausência.

Raphinha não foi chamado em setembro por suspensão, Vini foi cortado em outubro por lesão muscular, mesmo problema que tirou Rodrygo da lista de novembro. Agora, eles terão a responsabilidade de conduzir o Brasil para uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Aliás, Raphinha é quem mais chama a atenção neste momento. Artilheiro brasileiro nas eliminatórias com quatro gols, sendo três nos últimos três jogos, ele também soma 27 gols e 18 assistências em 41 partidas no Barcelona nesta temporada. Além disso, é um dos grandes candidatos ao prêmio de melhor do mundo.

Rodrygo também vive um grande momento. O atacante soma 15 gols e oito assistências e chega a essa altura da temporada com mais gols do que em qualquer outra na carreira. Ele deve ser utilizado por Dorival como um 10, alternando com Raphinha o setor de criação e também como o jogador mais centralizado.

Por fim, Vini Jr, atual melhor jogador do mundo, tem 19 gols e dez assistências até o momento. Pela Seleção, porém, é preciso dar uma resposta já que é o único do trio que não marcou com a Amarelinha no ano.

Quem vai ajudar o trio na Seleção?

A tendência é que o trio ganhe um novo membro no setor ofensivo. A expectativa era que Neymar retornasse à Seleção Brasileira após dois anos e jogasse junto com os três jogadores. Entretanto, uma lesão na coxa esquerda tirou o craque desta Data-Fifa.

No primeiro treino com o grupo completo em Brasília. Dorival esboçou uma equipe com Savinho aberto pela direita. Assim, Vini Jr. jogaria mais pela esquerda, com Raphinha e Rodrygo alternando entre a armação e a finalização das jogadas.

Entretanto, caso o treinador escolha um centroavante de ofício como Endrick ou João Pedro, Rodrygo deve jogar mais aberto pela direita, deixando a responsabilidade de armar o jogo para Raphinha.

