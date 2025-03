Empresário revela proposta de R$ 186 milhões por Yuri Alberto recusada no Corinthians

O empresário André Cury gerencia a carreira de diversos jogadores que atuam ou já passaram pelo Corinthians, entre eles Yuri Alberto, que vive grande fase e decidiu o primeiro jogo da final do Campeonato Estadual contra o Palmeiras. Cury revelou ter recebido diversas ofertas pelo atacante, considerado atualmente o maior ativo do clube do Parque São Jorge.

André Cury, aliás, foi o responsável pelo retorno de Yuri Alberto ao futebol brasileiro e ao Corinthians. Assim, afirmou que a negociação não gerou custos ao Timão.

VEJA MAIS: Depay explica escolha pelo Corinthians e afirma que liga do Brasil é top 5 mundial

“O Yuri Alberto veio jogar no Corinthians de graça, o clube não gastou nada. Já trouxe proposta de 30 milhões de euros (R$ 186 milhões), e só com essa oferta ele já me pagava e ainda gerava lucro”, disse Cury.

“Ele gosta muito do clube. Já recebemos várias ofertas para ele voltar à Europa. É um caso semelhante ao de outros jogadores que saíram cedo, já que ele foi para o Zenit, da Rússia, aos 19 anos. Quando a guerra começou, optou por retornar. Trabalhamos para isso e conseguimos trazê-lo de volta ao Brasil. Agora, ele está na terceira temporada aqui, a seis gols de se tornar o artilheiro do século do Corinthians. Com 23 anos, é o maior artilheiro sub-23 do mundo em todas as ligas, e sempre surgem propostas”, declarou em entrevista ao ge.

Números de Yuri Alberto pelo Corinthians

Segundo Cury, Yuri teve outras possibilidades de negócio no futebol brasileiro, mas escolheu o Corinthians. Em campo, o atacante já soma 64 gols em 166 partidas e, no domingo, pode conquistar seu primeiro título pelo Timão, caso o time confirme a conquista do estadual.