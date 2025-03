São Paulo realiza evento para inauguração de letreiro do Morumbis

O São Paulo realizou, na última terça-feira (18), um evento para inaugurar letreiro do Morumbis. O nome faz alusão a um produto da Mondelez, empresa que comprou os naming rights do estádio e mantém contrato com o clube até o fim de 2026.

Aliás, durante a ação no camarote da Mondelez, na casa do Tricolor Paulista, os organizadores explicaram a demora na atualização do letreiro. A Lei Cidade Limpa, que regula a publicidade em áreas públicas da capital paulista, exigiu uma longa negociação com a Prefeitura ainda no primeiro semestre do ano passado. Após esse processo, a nova fachada passou pela caracterização final.

“Vamos fazer um mapeamento arbóreo, cuidar de ciclovias, reformar ciclofaixas e calçadas, algumas coisas que já fechamos. Agora, seguimos com os trâmites e a verificação das documentações. Estamos acelerando. As obras ocorrerão na Avenida Jorge João Saad, na Avenida Eliseu de Almeida e na Praça Roberto Gomes Pedrosa”, revelou Ana Assis, gerente de marketing da marca BIS.

Contrato entre São Paulo e Mondelez vai até 2026

O São Paulo e a Mondelez firmaram a parceria em 2023, com duração inicial até 2026. Embora ainda não tenham iniciado conversas sobre renovação, ambos estão satisfeitos com o sucesso da parceria e o engajamento do torcedor são-paulino. Pelo contrato, a empresa pagará R$ 75 milhões para nomear o estádio como Morumbis por três anos.

“Muito além do letreiro, promovemos uma série de ativações de marca, investimos em um processo importante de comunicação visual, reformamos este camarote, que ficou espetacular, e adesivamos todo o estádio, que é o maior estádio particular do Brasil. Isso levou tempo, mas a cada semana ele ganhava uma nova cara. Temos certeza da longevidade da parceria. Precisamos discutir as negociações no momento oportuno, mas vamos falar sobre isso quando chegar a hora”, analisou Leonardo Alladio, gerente de marketing do São Paulo.

