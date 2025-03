Especialistas analisam grupos dos brasileiros na Libertadores 2025

Na última segunda-feira (17), a Conmebol definiu, em sorteio, os grupos da Copa Libertadores 2025. Representantes brasileiros no torneio continental, Bahia, Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo, então, conheceram seus respectivos adversários.

No Grupo A, o Botafogo, atual campeão da competição, vai disputar vaga no mata-mata com Estudiantes (ARG), Universidad de Chile (CHI) e Carabobo (VEN). O Flamengo vai encarar a LDU (EQU), Deportivo Táchira (VEN) e Central Córdoba (ARG). Já o São Paulo vai enfrentar o Libertad (PAR), Talleres (ARG) e Alianza Lima (PER) no Grupo D.

O Fortaleza está no Grupo E, com Racing (ARG), Colo-Colo (CHI) e Bucaramanga (COL). Dois brasileiros estão presentes no F: Internacional e Bahia, acompanhados por Nacional (URU) e Atlético Nacional (COL). Por fim, o Palmeiras caiu no Grupo G, que também conta com Bolívar (BOL), Sporting Cristal (PER) e Cerro Porteño (PAR).

O Jogada 10, então, pediu a opinião de jornalistas esportivos sobre o cenário dos brasileiros em seus respectivos grupos. Quem avança? Quem cai? Confira as análises abaixo.

Carlos Alberto Vieira – Editor-chefe e Colunista do J10

“Quase todos os times brasileiros ficaram em grupos tranquilos. Sendo que Flamengo e Palmeiras estão em grupos mais fáceis. Imagino que Palmeiras não terá dificuldades para ficar em primeiro e vejo Flamengo disputando o topo com a LDU. Botafogo vai encontrar algum problema, porque Estudiantes e La U são equipes mais fortes. Grupo do São Paulo é tranquilo, embora o Libertad seja um time um pouco mais tradicional e o Alianza Lima tenha elimado o Boca Juniors. O problema está no Grupo F, que tem como cabeça de chave o Nacional do Uruguai e também conta com o Internacional, Bahia e Atlético Nacional, que apesar de não ser tão forte quanto era há seis/sete anos atrás, ainda é um time qualificado. Então são dois brasileiros em um grupo com duas equipes que possuem bastante tradição. Na minha opinião, a situação mais complicada para classificação é a do Bahia. Não tem ‘grupo da morte’, mas eu vejo o F como o mais complicado para cravar os classificados. Nos demais, vejo todos os cabeças de chave avançando sem maiores problemas”.

Mauro Beting – Jornalista e Comentarista Esportivo

“Para mim, todos os brasileiros se classificam. Então, no Grupo A, pelo que tem jogado o Estudiantes e por aquilo que está remontando, de novo, o Botafogo, a partir de abril, acredito que passe em primeiro o Estudiantes e em segundo o Botafogo. No Grupo B, o River Plate vai em primeiro e, junto com ele, vai o Independiente del Valle. No C, o Flamengo tem tudo para ser a melhor campanha da fase de grupos e, para mim, é o maior favorito, não só do grupo, mas por ora, na Libertadores. LDU passa em segundo. Achei o Grupo D equilibrado, mas o São Paulo é favorito e também passa o Talleres. Já no E, o Racing tem um ótimo futebol e é a melhor equipe estrangeira na competição que pode parear com as grandes equipes. E o Fortaleza, apesar do início estável e trabalho histórico, vai em segundo. No grupo F, passam os dois brasileiros. O Bahia, que volta à Libertadores desde 89, quando, coincidentemente, enfrentou o próprio Inter. Para mim, o Inter é um dos grandes times hoje, com potencial para ir até a final. Então, Inter em primeiro e Bahia em segundo. No Grupo G, Palmeiras passa em primeiro e vai com o Bolívar, que além da altitude, tem um bom time”.

João Carlos Assumpção, o ‘Janca’ – Jornalista e Documentarista

“O grupo mais difícil considero o que tem dois brasileiros: Inter e Bahia, que enfrentam Nacional e Atlético Nacional. É um grupo extremamente equilibrado, em que todos têm chances parecidas de classificação. Outro grupo interessante é o do Fortaleza, que acredito ter chances contra Racing e Colo-Colo, seus dois principais rivais. O Flamengo, apesar de duas viagens chatas para Equador e Venezuela, e São Paulo, cujo principal oponente será o Talleres, podem passar sem maiores dificuldades. Principalmente o Flamengo, favorito do torneio. Já o Botafogo deve ter sérios problemas contra Estudiantes e Universidad de Chile, correndo risco de eliminação. O Palmeiras, por sua vez, classifica-se fácil, apesar dos desgastes das idas à Bolívia e ao Peru. Já contra o Cerro quero ver como os paraguaios irão lidar com a questão do racismo, já que a posição da Conmebol até aqui foi a pior possível, uma vergonha. E será esse o ponto que estragará a Libertadores, que deveria ser boicotada pelos brasileiros enquanto a Confederação não tomar medidas de verdade e não para inglês ver em relação ao racismo”.

Eduardo Tironi – Jornalista e Apresentador no BandSports

“O Botafogo tem boas chances no Grupo A, disputando a liderança com o Estudiantes, já que não há uma terceira força preocupante. No Grupo C, o Flamengo tem um caminho acessível, com a LDU como principal adversário e boas chances de fazer a melhor campanha da fase de grupos. O São Paulo precisa ficar atento no Grupo D, que não tem adversários frágeis. Libertad, Talleres e Alianza Lima podem complicar se o Tricolor não jogar no limite. Já o Fortaleza, no Grupo E, tem boas perspectivas, pois, apesar do Racing ser forte, Colo Colo e Bucaramanga são acessíveis. No Grupo F, Internacional e Bahia enfrentam um grupo equilibrado, onde um descuido pode custar caro. Por fim, no Grupo G, o Palmeiras terá desafios como a altitude do Bolívar e a pressão do Cerro Porteño, mas tem time para avançar em primeiro”.

Fernando Faria – Colunista do J10

“Atual campeão, o Botafogo é o favorito do Grupo A, embora tenha a concorrência do Estudiantes, equipe argentina de forte camisa, mas que já viveu fases melhores. A Universidad de Chile corre por fora, porém será surpresa se chegar às oitavas de final. O Carabobo, da Venezuela, é um azarão. Contra o Botafogo, vejo a tabela, com três jogos fora de casa nas quatro primeiras rodadas, o que pode aumentar a pressão para os dois duelos finais no Nilton Santos. Sem dúvida, o Flamengo é o grande favorito do Grupo C. O time comandado por Filipe Luís tem elenco e futebol para se classificar sem grandes dificuldades. Creio que a LDU, do Equador, que conta com a altitude, deva ficar com a segunda vaga, embora o Central Córdoba, da Argentina, tenha condições de surpreender. A equipe da Universidad de Táchira deve somente cumprir tabela, mesmo com a evolução do futebol venezuelano nos últimos anos. O São Paulo caiu num grupo equilibrado (C) e difícil, mas considero o time tricolor o melhor entre os quatro. A tendência é que a classificação seja suada, uma vez que o Libertad lidera o Campeonato Paraguaio, o Talleres vem mal, mas é um adversário argentino, o que sempre complica, e a Alianza Lima, do Peru, atravessa bom momento, tendo eliminado nada menos que o Boca Juniors na pré-Libertadores. O Fortaleza terá muito trabalho para avançar em seu grupo. O Tricolor Cearense me parece a segunda força, atrás do Racing, time de camisa pesada na Argentina e que conquistou a Sul-Americana e a Recopa. O Colo-Colo, do Chile, conta com a força de uma torcida fanática e vende caro os jogos em casa. Já o Atlético Bucaramanga não vem bem no Campeonato Colombiano, mas não pode ser desprezado. Grupo extremamente difícil e equilibrado para Internacional e Bahia. Os dois brasileiros têm condições de seguir na competição, mas terão uma árdua tarefa pela tradição do Nacional, do Uruguai, e o bom futebol do Atlético Nacional, da Colômbia. Será fundamental não perder pontos em casa. Apesar de ser obrigado a fazer duas longas viagens, o Palmeiras se destaca com grande favoritismo no grupo. O Bolívar tem como aliada a altitude de La Paz, capital boliviana, e deve levar a segunda vaga, mesmo com o Cerro Porteño, do Paraguai, tendo mais tradição na competição. O Sporting Cristal, do Peru, pode ser o termômetro para definir a classificação, já que se apresenta como a equipe mais fraca entre as quatro”.

