Sampaoli elogia Filipe Luís e diz que agressão a Pedro foi a gota d’água no Flamengo

Jorge Sampaoli quando estava no comando do Rennes, da França - (crédito: - Foto: Divulgação/Stade Rennais F.C.)

O técnico Jorge Sampaoli fez uma balanço de seu momento na carreira após a saída do Rennes, da França. Nesse sentido, o argentino relembrou sua passagem pelo Flamengo, revelou, em entrevista ao portal “ge”, que o soco do preparador físico Pablo Fernández em Pedro foi a gota d’água para sua permanência no clube carioca.

Vale lembrar que a agressão aconteceu no dia no dia 29 de julho de 2023, quando 0 Rubro-Negro bateu o Atlético-MG por 2 a 1, fora de casa, e ficou a nove pontos do líder Botafogo.

“Ali terminou tudo. A gente vinha de 25 partidas… sem derrotas (na verdade eram 10 jogos de invencibilidade, com 68% de aproveitamento em 16 vitórias, sete empates e quatro derrotas), a equipe vinha crescendo. Ganhamos em Belo Horizonte, que para o Flamengo sempre foi muito difícil. Eu acho que esse conflito entre Pedro e Pablo foi algo assim”, disse.

“Inclusive, eu queria sair, porque foi um fato que mudou a história. Então era como ficar… Inclusive eu expus isso ao presidente, que disse que “não, não”… Mas não era a mesma coisa. Não era porque foi algo que nos gerou um antes e depois”, completou.

“O que aconteceu já aconteceu muitas vezes em um montão de lugares. Mas se deu uma dimensão extremamente midiática e popular que era insustentável. Uma raiva de alguém que virou discussão e terminou mal. Mas, lamentavelmente para nós, esse dia aí foi o final. Primeiro porque perdemos Pablo, que é um profissional dos melhores do mundo. Vínhamos funcionando muito bem como comissão técnica e nesse momento, por tudo que gerou, tudo que se explorou depois, foi totalmente prejudicial para nós”, explicou.

Elogios a Filipe Luís

De acordo com Jorge Sampaoli, Filipe Luís, atual treinador do Flamengo, tem muito futuro na carreira e sempre foi um excelente profissional e inquieto. Além disso, citou as influências que o ex-jogador teve em campo, como o do compatriota Diego Simeone.

“Ele tem muita inquietude. Teve muitos treinadores muito bons, tem uma trajetória internacional riquíssima. Uma pessoa que sempre foi muito responsável, é muito inquieto e tem muita curiosidade. Ele está num processo difícil porque está encontrando as coisas, ainda mais numa equipe como o Flamengo, que é tão exigente”, analisou.