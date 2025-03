Inter iniciará período de ajustes para ‘turno de Série A’ em 60 dias

Os jogadores do Inter curtem seus últimos momentos de descanso merecido após a conquista do Campeonato Gaúcho. Assim, o elenco se reapresenta, nesta quinta-feira (20), no CT Parque Gigante, para dar início a período de ajustes. Afinal, terá uma sequência desgastante de 19 partidas em dois meses, o que representaria um turno do Campeonato Brasileiro.

O Colorado terá que se desdobrar entre compromissos da Copa do Brasil, Série A e Libertadores. A sequência começa no dia 29 de março, com a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, quando enfrentará o Flamengo, às 21h, no Maracanã. Além disso, a conquista e desempenho no Gauchão dão confiança para o Internacional almejar o tetracampeonato da competição nacional.

Na semana seguinte, o time gaúcho inicia a sua trajetória na Libertadores, no Grupo F, considerado o mais difícil do campeonato. O seu primeiro adversário será o Bahia, em Salvador, na Arena Fonte Nova. Ainda não há uma definição da data, mas a previsão é entre os dias primeiro e 3 de abril.

Minimizar desgaste físico é uma das prioridades

Neste contexto, o planejamento logístico é uma das principais preocupações da diretoria do Inter, principalmente com o intuito de evitar o desgaste físico dos jogadores.

“Faremos a avaliação da logística. Estreamos fora com o Flamengo no Brasileirão dia 29 e depois há o jogo com o Bahia. Ainda não temos a data, se dia 2 ou 3. Veremos se vamos direto, ficamos no Rio ou não, mas estamos confiantes no trabalho da comissão. Será mais um desafio”, pontuou o vice-presidente de futebol José Olavo Bisol.

Nos próximos 60 dias, o Colorado disputará todos os seis jogos da fase de grupos da competição sul-americana. O período, aliás, também inclui 11 duelos pela Série A e dois pela Copa do Brasil. Com relação ao torneio mata-mata, o Internacional começa sua trajetória na terceira fase, já que garantiu a classificação para a Libertadores.

Inter contará com três reforços para a sequência da temporada

Não há uma determinação a respeito de oponente e data dos embates. A expectativa é de que os confrontos ocorram nas semanas de 30 de abril e 21 de maio. Neste calendário caótico e exaustivo, o Internacional pode ser vítima de desgastantes deslocamentos, pois há chances de ser visitante em cinco jogos consecutivos, levando em consideração os três campeonatos. Já como mandante, há a possibilidade de serem três partidas em sequência no Beira-Rio.

Por isso, o técnico Roger Machado ressaltou a necessidade de ter à disposição um elenco qualificado.

“No modelo atual, você precisa de jogadores do mesmo nível para estar forte em todas as competições. Agregamos qualidade ao grupo”, esclareceu o comandante do Inter.

Tal declaração fez alusão às três contratações do Colorado que não puderam disputar o Campeonato Gaúcho. Tratam-se do zagueiro Juninho, além dos meio-campistas Diego Rosa e Óscar Romero. O trio chegou ao Internacional depois do prazo final de inscrição no Estadual.

Apesar disso, eles já trabalham com o restante do elenco para compreender o plano de jogo de Roger Machado. Como os três já estão registrados no BID da CBF, serão opções para o treinador na estreia da equipe na Série A.

Cronograma de jogos do Colorado