Vasco tem cláusula por renovação automática com Léo Jardim

Vasco e o goleiro Léo Jardim ainda não chegaram a um acordo pela renovação contratual do jogador. Com vínculo até o fim de 2025, o Cruz-Maltino aguarda resposta do staff do arqueiro pela proposta de ampliação até 2028, enviada em janeiro deste ano.

O clube, porém, não teme perdê-lo de graça ao fim da temporada. Afinal, existe uma cláusula de renovação automática caso ele atinja 60% dos jogos do Vasco no ano. Se Jardim atuar nestes 60% de compromissos, ativará o gatilho que renovará automaticamente seu contrato até o fim de 2026. Esta renovação, segundo informações do “ge” desta quarta-feira (19), incluem bonificação e aumento salarial.

Atualmente, Jardim atuou em 80% dos jogos já realizados (12 em 15). As três partidas em que não participou foram nas rodadas iniciais do Carioca, quando o Vasco atuou com time alternativo, a exemplo do que ocorreu na temporada passada.

Em 2024, aliás, Léo Jardim atingiria tal meta. Afinal, apareceu em 59 dos 61 jogos do time no ano, o que gera um índice de 96,7% – bem acima dos 60% necessários. Já em 2023, em seu primeiro ano pelo clube, atuou em 47 de 53 partidas – taxa de 88,6%.

Jardim é titular absoluto na meta do Vasco, que contratou o goleiro Daniel Fuzato (ex-Eibar, da Espanha) para seu reserva. Nos anos anteriores, os suplentes de Jardim tinham contrato por empréstimo com o clube da Colina, ao contrário de Fuzato, que assinou em definitivo até o fim de 2026.

