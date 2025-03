Flamengo e staff de Gerson divergem sobre proposta de renovação

A diretoria do Flamengo já apresentou duas propostas de renovação para Gerson. De acordo com informações, seria a maior valorização salarial de um atleta sob contrato com o clube nos últimos anos. No entanto, o pai e empresário do jogador, Marcão, recusou e achou o valor baixo na primeira oferta. Agora, o clube espera uma resposta positiva da segunda proposta. A informação é do “ge” e da “Goal”.

A diferença da primeira para a segunda oferta foi apenas no prazo, aumentando mais um ano na duração do contrato. O Flamengo ainda aguarda uma nova resposta de Gerson, mas publicamente demonstra otimismo.

“Nós fizemos uma proposta para o Gerson que eu julgo como muito boa, agora a bola está com ele. Nos estamos otimista, não vamos deixar nada para em cima da hora. Estamos atentos ao detalhes, acho que ele está satisfeito com a proposta que fizemos para ele. O retorno é dele para o Boto, a minha parte como presidente eu fiz”, disse Bap, presidente do Flamengo após sorteio da Libertadores.

O Rubro-Negro, aliás, não pretende aumentar a proposta financeira neste momento. E muito menos entrar em leilão baseado na postura do pai do jogador, que afirma nos bastidores que o meia abriu mão de dinheiro para jogar no clube do coração.

O Flamengo entende que fez uma ótima oferta, já o estaff de Gerson, vê a necessidade de melhorias na parte salarial. Afinal, Marcão, pai e um dos empresários do jogador, cobrou uma renovação de contrato, abertamente, em podcast. A situação não caiu bem internamente no Flamengo, mas José Boto, diretor de futebol, buscou “aparar” as arestas posteriormente. Porém, tem “novo embate” com o empresário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.