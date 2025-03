Iman Ali Dib: Da Síria ao estrelato no futebol e nas redes sociais

Iman Ali Dib, de 25 anos, que nasceu em Damasco, na Síria, mas foi criada no Brasil, mais precisamente em Florianópolis, em Santa Catarina, tem uma história de superação e sucesso no esporte.

Ela chegou no país com dois anos e aqui descobriu a sua paixão pelo futebol. Em 2017, conquistou uma bolsa esportiva nos EUA, se destacando no time feminino da Florida National University e, depois, em clubes semi-profissionais. Vale ressaltar ainda que, Iman já jogou ao lado de craques como Neymar, Ronaldinho Gaúcho e Kaká.

Iman é formada em nutrição e, atualmente, joga semi profissionalmente nos EUA e é influencer. Ela tem passagem por clubes como o Miami Athletic Club e o Dade County FC. Porém, ela já recebeu convites para se profissionalizar, mas optou por se dedicar à criação de conteúdo.

Iman Ali Dib nas redes sociais

Iman também usa as redes sociais como ferramenta de trabalho, onde ela mostra o seu dia a dia. Assim, ela iniciou postando vídeos de sua rotina como atleta e estudante, até que uma de suas publicações viralizou. Atualmente, ela soma 1,5 milhões de seguidores.

Aliás, no seu Instagram, apenas em três vídeos ela passa de 150 milhões de visualizações. São três reels que estão fixados logo quando abre o seu perfil na rede social.

Além disso, já publicou conteúdos com grandes nomes do futebol, como Neymar, Marcus Rashford, Vinícius Júnior, Rodrygo, Ronaldinho Gaúcho, Xavi Simons, Luva de Pedreiro e muitos outros.

Com seu trabalho nas redes sociais, Iman já conseguiu visitar diversos estádios e países, como Alemanha, Inglaterra e Egito. Aliás, ela participou de um evento da FIFA sobre o novo Mundial de Clubes no Egito a convite do Al Ahly e foi a única brasileira presente no evento.

