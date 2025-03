Trio de convocados para seleções se torna preocupação do Grêmio

Gustavo Quinteros terá que encontrar uma solução para a ausência de três peças importantes do Grêmio durante a preparação para a sua estreia no Campeonato Brasileiro. Afinal, os atacantes Aravena e Cristian Olivera, além do meio-campista Villasanti, estão presentes em lista de convocados de seleções sul-americanas. O trio não será desfalque para o compromisso seguinte com o Atlético, mas o período em que disputarão as Eliminatórias atrapalhará o planejamento do Imortal.

Aravena concluiu a recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, mas não entra em campo há mais de um mês. Apesar de voltar a ficar à disposição para o clássico que decidiu o título gaúcho, o técnico argentino preferiu não o utilizar. Mesmo com o período inativo, o treinador Ricardo Gareca convocou-o para defender a seleção do Chile. Assim, ele estará disponível para os embates com o Paraguai, de Villasanti, e o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Cristian Olivera, contratação da última janela de transferências e indicação do comandante Marcelo Bielsa, permaneceu na convocação da seleção do Uruguai. Dessa vez, para os confrontos com a Argentina e Bolívia. Ele esteve no grupo que disputou as últimas duas rodadas das Eliminatórias pelo time albiceleste, mas ainda era jogador do Los Angeles FC, da MLS.

O atacante foi novamente chamado pelo seu começo de trajetória arrasador no Imortal. Com dois gols em seis jogos, a indicação de Marcelo Bielsa surtiu efeito. Além disso, o Villasanti é figurinha carimbada nas convocações do Paraguai e segue na lista do treinador Gustavo Alfaro, apesar de fase de instabilidade no Tricolor Gaúcho. Portanto, estará à disposição para os jogos contra Chile e Colômbia.

Interferência das Eliminatórias no planejamento do Grêmio

Depois do período com suas respectivas seleções, a princípio, eles retornam poucos dias antes do primeiro compromisso do Grêmio pela Série A. Isso porque os duelos Uruguai x Bolívia, Chile x Equador, além de Colômbia c Paraguai, ocorrerão na próxima terça-feira (25/03). O confronto entre o Imortal e o Atlético, às 18h30, na Arena, ocorrerá quatro dias depois.

Ou seja, mesmo que em um primeiro momento o trio não seja desfalque, haverá uma interferência em uma das prioridades do técnico Gustavo Quinteros. O comandante argentino já expôs que focará em entrosar seu elenco, especialmente os 11 reforços, no período de 12 dias livres somente para treinos. Por sinal, o comandante prometeu que o Imortal será um dos principais candidatos a títulos das competições que disputar. Porém, colocou como exigência para ter êxito tempo de trabalho para construir uma equipe coesa. No caso, com desempenhos regulares.

O elenco do Grêmio aproveita seu último dia de descanso e se reapresenta nesta quinta-feira (20), para iniciar a preparação visando a uma maratona exaustiva de jogos. Afinal, em pouco mais de dois meses, a equipe terá 18 compromissos. Inclusive, haverá uma maior mobilização na Sul-Americana. O foco será a classificação direta para as oitavas e reduzir o desgaste físico.

