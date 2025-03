Maurício retorna aos treinamentos e será preparado para final no Palmeiras

O Palmeiras segue sua preparação para a partida final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, em Itaquera, no dia 27. Em desvantagem, o time precisa vencer por um gol de diferença para, ao menos, levar a decisão para as penalidades. O time conta com três novidades: o reforço Lucas Evangelista fez o primeiro treino com o grupo, Maurício e o atacante Luighi estão treinando entre os profissionais, após atuarem na Libertadores Sub-20.

Por outro lado, o lateral-direito Marcos Rocha é a ausência. Ele deixou o jogo contra o Corinthians, no último domingo, com dores e sofreu uma contusão no músculo posterior da coxa esquerda. Iniciou tratamento e, caso não consiga atuar, Mayke se torna a opção para o setor, que também pode contar com Gyan.

LEIA MAIS: Empresário de Estêvão, do Palmeiras, revela escolha pelo Chelsea: ‘Enxergou como 10’

O meia Maurício, que vinha fazendo boas exibições, está recuperado de uma lesão e de uma cirurgia no ombro direito. Ele participou da primeira parte do trabalho como “curinga”. No início das atividades de retorno, o atleta não tem realizado treinamentos mais pesados, mas a comissão técnica o preparará para a final.

Lucas Evangelista, contratado recentemente, não poderá atuar na final, pois já defendeu o Bragantino na atual edição do Paulistão. Ele treina com o elenco e será preparado para o restante da temporada, que ainda terá o Brasileirão, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Super Mundial de Clubes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.