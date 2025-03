Mais um! Jogador com passagem pelo Vasco se arrisca em carreira musical e lança single; vídeo

Levantou a placa de substituição: sai Anderson Talisca, entra o rapper Spark. Depois de alçar voos altos no futebol para seguir os passos de suas referências esportivas, o jogador do Fenerbahçe também decidiu trilhar o caminho de suas inspirações musicais para lançar carreira. Bem como já fez o atacante do Cruzeiro, Gabigol ou Lil Gabi, e Memphis Depay, do Corinthians.

Baiano da base do Vasco da Gama, Talisca – ou melhor, Spark – vem trabalhando nos bastidores há um tempo. O atleta usou influências como Drake, Ty Dolla Sign e Matuê para lançar o single “Neurose”, em parceria com Anezzi. O vídeo vai ao ar às 19h20, no Youtube.

Distinto aos jogadores mencionados acima, Spark não lida com a música como um hobby e pretende mesmo seguir carreira. O artista entende o rap como “missão de vida” e se baseou nesta compreensão para compor o single, do qual se refere com muito orgulho.

“Essa música tem uma vibe muito de rua, sabe? Ela carrega essa energia autêntica, bem das ruas. A gente passa por muitos pensamentos, e essa canção traz essa sensação de liberdade, de ir atrás do melhor para a gente. O rap é uma missão de vida”, disse. Jogadores com carreira musical Depay se destaca como exemplo mais recente de um astro do futebol envolvido com o meio artístico, também numa pegada mais voltada para o rap/funk. O jogador do Corinthians lançou o EP ‘Falando com as Favelas’, em parceria com MC Hariel, com videoclipe gravado em Gana e referências ao Timão. Memphis, aliás, investe em sua carreira musical desde 2011. Como esquecer de Lil Gabi, não é mesmo? Todo torcedor brasileiro sabe a quem pertence tal alcunha, ainda que não tenha escutado seu single mais famoso – que leva o nome de ‘Sei Lá’, em parceria com o produtor Papatinho. Gabigol também já participou de shows com rapper Matuê. Se a régua deixar de envolver apenas jogadores com carreiras, a lista se torna ainda maior. Pelé, por exemplo, já gravou músicas em seus tempos de jogador. A canção em referência aos Jogos Olímpicos de 2016 talvez seja a de maior sucesso do portfólio. Ronaldinho Gaúcho também serve de exemplo.