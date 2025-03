Gregore revela que recusou ‘ofertas tentadoras’ para seguir no Botafogo

Um dos jogadores mais identificados com a torcida do Botafogo, Gregore precisou dizer “não” a algumas ofertas robustas de outros clubes. Campeão da Libertadores e do Brasileirão, em 2024, o volante, assim, optou por permanecer no Mais Tradicional, cenário que o coloca perto de uma renovação contratual até 2028.

“Não é difícil ficar no Botafogo. Quando você se destaca, e o clube é campeão você se valoriza, normal. Chegaram propostas tentadoras, mas tivemos uma conversa com John (Textor) e Alessandro (Brito). Eles mostraram um projeto muito importante que eu já sabia, além da importância que eu tenho no clube e eu tomei a decisão de ficar”, relatou o cão de guarda alvinegro, em entrevista ao “ge”.

O próximo passo para Gregore é, então, a renovação. O volante mesmo explica como andam as conversas com o Alvinegro. O vínculo atual do jogador termina em dezembro de 2026.

“Faltam poucas coisas, mas está próxima. As pessoas que aqui estão no Botafogo podem ver o que eu penso também. Estou vivendo o melhor momento da minha carreira como pessoa e atleta, eles veem isso também, eles convivem comigo 24 horas. Essa permanência é para dar sequência ao meu trabalho dentro e fora de campo e para o Botafogo continuar agregando. Essa permanência é muito importante para mim”, enfatizou.

‘Motivo de alegria estar no Botafogo’

Gregore elogia, em seguida, o ambiente no Botafogo.

“Gosto de estar perto dos meus companheiros de trabalho. Eles fazem parte da minha vida, aprendo com eles. Espero estar aqui todo dia trazendo alegria, energia boa. Ser exemplo de trabalho. Se sinto algumas vezes que um funcionário ou um atleta está meio assim, vou até ele e falo ‘vamos agradecer, estamos em um clube maravilhoso’. É motivo de muita alegria estar no Botafogo”, respondeu.

