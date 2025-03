Inter foca preparação para ter seis jogadores do elenco em sua estreia na Série A

O Inter se mobilizará para ter seis peças do seu elenco para a estreia no Campeonato Brasileiro, quando enfrentará o Flamengo. Três são as últimas contratações do clube na janela de transferências: o zagueiro Juninho e os meio-campistas Diego Rosa e Óscar Romero. Dois jogadores estão em estágio final de recuperação de lesões: os meias Bruno Tabata e Gabriel Carvalho. O volante Thiago Maia voltou a ter minutagem.

Esta movimentação do Colorado se explica pela maratona exaustiva de partidas que terá em pouco mais de dois meses. A equipe terá pela frente 19 jogos, e o planejamento é amenizar o desgaste físico, com um elenco qualificado disponível para o técnico Roger Machado. No caso, que o comandante possa fazer modificações no Internacional e não haja uma queda relevante do desempenho, especialmente pela diferença técnica das opções.

Juninho, Diego Rosa e Óscar Romero não puderam disputar o Campeonato Gaúcho. Afinal, o trio chegou ao Internacional depois do prazo final de inscrição no Estadual. Apesar disso, eles já trabalham com o restante do elenco para compreender o plano de jogo de Roger Machado. Como os três já estão registrados no BID da CBF, serão opções para o treinador na estreia da equipe na Série A.

O aprimoramento físico é outro processo que os três passam, com uma apreensão maior para as condições de Romero. Isso porque o paraguaio ainda não atuou nesta temporada. Inclusive, já são quatro meses de inatividade.

Reforços “caseiros” no Inter

A situação dos meio-campistas Bruno Tabata e Gabriel Carvalho é semelhante. A duplalesionou-se ainda durante a pré-temporada e o clube segue com cautela para as suas voltas, mesmo em estágio avançado de recuperação. Até porque o camisa 17 já esteve próximo de retornar aos gramados. Contudo, sofreu um retrocesso em seu processo de tratamento de um desconforto muscular na coxa esquerda.

Gabriel Carvalho teve uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo durante período de treinos com a Seleção Brasileira sub-20. Para este tipo de problema, normalmente a recuperação dura três meses, ou seja, entre abril ou maio. Deste modo, o camisa 34 progrediu em sua recuperação antes do prazo.

Já o volante Thiago Maia voltou a ganhar oportunidades de atuar no último jogo da equipe, a partida de volta da decisão do Gauchão. Ele entrou na reta final do Gre-Nal, depois das negociações para defender o Santos terem desfecho negativo.

