Ex-jogador é contratado para novo programa do Sportv 

O ex-jogador André Felipe está com um novo desafio na carreira: é o recém contratado no time do Esporte na Globo. Ele, portanto, chega para fazer parte de um novo projeto que vai estrear em breve.

Aliás, o novo programa é mais voltado ao público jovem e ao digital. Assim, a ideia é analisar os jogos do futebol brasileiro com a descontração e o carisma que o acompanharam ao longo da carreira nos gramados.

“Estou muito feliz e motivado por fazer parte desse time. Vai ser tudo muito novo para mim. Espero poder levar um pouco de alegria, dessa linguagem mais descontraída. Eu vivi o futebol por muito tempo e agora vou poder comentar sobre isso, estando no mesmo time de grandes amigos com quem eu joguei e que também viraram comentaristas. Espero que seja um novo ciclo bem bacana na minha vida e que eu consiga levar também um pouquinho de felicidade e de informação”, disse.

André Felipe no Futebol

André Felipe, mais conhecido como André Balada, acumula passagens por clubes brasileiros como Santos, Atlético-MG, Vasco, Sport, Corinthians e Grêmio, entre outros. No entanto, ele se aposentou dos gramados no fim do ano passado. Ele estava na Cabofriense, clube de Cabo Frio, sua cidade natal, no interior do estado do Rio de Janeiro.

Ao todo, marcou 159 gols em 536 jogos como profissional e conquistou alguns títulos. Entre eles: Copa do Brasil (2010 e 2014); Recopa Sul-Americana (2012 e 2014); Paulistão (2010); Gauchão (2019 e 2020); Mineiro (2012 e 2015); Pernambucano (2017) e Mato-grossense (2022).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.