Super Mundial de Clubes da Fifa será transmitido via rádio

Do meio digital às raízes das transmissões: o Super Mundial de Clubes servirá a todas tribos de torcedores. Após a CazéTV chegar a um acordo com a DAZN, chegou a vez do Grupo Jovem Pan também adquirir os direitos de exibição do torneio. Este, porém, via rádio na FM 100,9.

O Grupo adquiriu os direitos de transmissão de todos os 63 jogos da competição, com exibições também em suas redes filiadas e canais Jovem Pan no YouTube. A empresa também tornou-se detentora dos direitos das semifinais e da decisão da Champions League 2024/25.

As transmissões do Super Mundial contarão com os jornalistas Thiago Asmar (Pilhado) e Mauro Cezar como correspondentes dos Estados Unidos. O torneio acontece entre os dias 14 de junho e 13 de julho, em 12 estádios e 11 cidades do país norte-americano.

“O futebol faz parte do DNA da Jovem Pan, e essa transmissão da Copa Mundial de Clubes reforça nosso compromisso em levar ao público uma cobertura de alto nível, com grandes profissionais e uma entrega multiplataforma de qualidade. Além disso, pelo terceiro ano consecutivo, transmitimos a fase final da Champions League, consolidando nossa parceria com a UEFA e ampliando nossa presença nas coberturas do futebol internacional”, disse Gabriel Dias, diretor de esportes do Grupo Jovem Pan.

CazéTV no Mundial de Clubes

A CazéTV fechou um acordo de sublicenciamento com a DAZN, dona dos direitos de transmissão da edição inédita do torneio Fifa, para exibição de jogos via Youtube. A parceria prevê a exibição de pelo menos 39 partidas, sendo todos os duelos dos brasileiros e as fases finais (semi e decisão), podendo, portanto, sublicenciar localmente a transmissão linear e gratuita. Ou seja, com sinal aberto no site de vídeos e em plataformas integradas – Samsung TV Plus, Mercado Play, Amazon Prime Video.