Coritiba e Rafinha encaminham rescisão de contrato após polêmica

A passagem de Rafinha pelo Coritiba terminou de maneira conturbada. O clube e jogador encaminharam a rescisão amigável após a polêmica participação do jogador em evento de lendas do Bayern de Munique, na Alemanha. A diretoria do coxa se reuniu com o lateral manhã desta quarta-feira (19) e aguarda apenas a questão burocrática para anunciar a saída do jogador.

Tanto Coritiba como a assessoria do atleta não foram informados que Rafinha participaria do um evento do seu ex-time, na Alemanha. Segundo o clube paranaense, Rafinha informou que precisava ir para o país para resolver questões pessoais. O lateral-direito, contudo, foi um dos participantes no time das lendas na Copa Beckenbauer.

Diante da polêmica, o jogador de 39 anos se posicionou na última terça-feira (18), afirmando que o que aconteceu na Alemanha foi sua responsabilidade. “Desculpe se alguém se sentiu desrespeitado”, escreveu Rafinha. No entanto, aparentemente essa manifestação não foi o suficiente.

Revelado pelo Coritiba em 2003, Rafinha voltou para o Coritiba após quase 20 anos depois de uma carreira vencedora principalmente na Alemanha. Só pelo Bayern de Munique foram sete títulos nacionais, além de uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.

