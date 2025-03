Suposta amante do Neymar revela treta com Rodrygo

Any Awauada revela treta com Rodrygo - (crédito: Reprodução / Instagram e Divulgação / Real Madrid)

Any Awauada, que expôs uma relação com Neymar, na festinha que causou polêmica na vida do jogador, contou durante uma entrevista que já teve uma treta com o amigo do camisa 10 do Santos, Rodrygo Goes, que atualmente defende o Real Madrid.

De acordo com ela, uma vez eles se encontraram e ele disse que estava com a namorada. Ela reagiu espontaneamente e acabou entregando que já havia trabalhado com ela, o que Rodrygo não sabia.

“Eu cheguei e cumprimentei ele, cumprimentei a menina que ele estava, e ele falou: ‘Olha, a minha namorada tá aqui e tal’. E eu falei: ‘Nossa, ela parou de fazer job? Eu já trabalhei com ela'”, revelou.

Além disso, ela revelou que após o acontecimento, Rodrygo ‘proíbe’ a entrada dela em qualquer evento que ele organiza, tirando e riscando o nome dela da lista de convidados.

“Tanto que hoje, qualquer festa que ele faça, ele manda me tirar, risca meu nome”, disse.

O jogador do clube espanhol tem um relacionamento com a influencer Bruna Rotta.

Bruna Rotta se pronunciou

A namorada de Rodrygo, portanto, se pronunciou sobre a fala de Any e afirmou que é mentira o que ela disse.

“Nos últimos dias, em vídeos compartilhados nas redes sociais, meu nome foi citado pela influenciadora Any Awuada, que falou mentiras sobre a minha vida para tentar amplificar a repercussão das suas entrevistas. Esclareço que o meu caminho profissional em nada tem a ver com a forma como a própria Any disse que ganha a sua vida. Não me cabe julgamentos, mas é fundamental informar que eu não trabalho com as atividades citadas. Espero que o assunto seja encerrado e que possamos seguir em frente sem conviver com fake news como essa”, afirmou a influenciadora à coluna de Fábia Oliveira no Metrópoles.

Any e Neymar

Neymar se envolveu em uma polêmica na semana passada, após seu helicóptero ter sido visto estacionado no heliponto de uma chácara em Araçoiaba, no interior de São Paulo. Posteriormente, fontes revelaram que o veículo havia desembarcado no local depois da chegada do camisa 10, que estava na companhia de amigos, repleto de mulheres. A assessoria do atleta nega sua presença no local e diz que o jogador apenas teria emprestado o helicóptero. No entanto, a modelo Any Awauada disse ter recebido R$ 20 mil para ter relações sexuais com ele no evento.

O caso causou mais uma crise no relacionamento do camisa 10 do Santos com Bruna Biancardi, sua namorada e mãe da Mavie e Mel. No entanto, após uma semana, os dois voltaram a aparecer juntos nas redes sociais indicando que está tudo bem.

