Real Betis inova e anuncia camisa em homenagem a desenho japonês

Real Betis divulgou o lançamento de uma camisa, nesta quarta-feira (19) para homenagear a saga Naruto. A produção da vestimenta é uma parceria do clube espanhol com a sua patrocinadora de material esportivo, a Hummel. A ação visa homenagear a cultura japonesa durante o evento da “2ª Semana Real Betis em Tóquio”.

Naruto foi criado por Masashi Kishimoto em 1999 e representa um dos desenhos mais famosos da história do Japão. Por isso, a escolha por uma produção em referência ao mangá. Além disso, a ação diz respeito a uma estratégia de expansão em nível mundial da marca Real Betis.

Detalhes do desenho na camisa do Real Betis

A camisa conta com o rosto de Naruto tanto na parte da frente como nas costas. Há também algumas ilustrações do anime na manga da vestimenta e na região superior da parte de trás. Trata-se de uma produção exclusiva, já que estarão disponíveis somente 845 unidades à venda, que ocorrerá por meio de algumas lojas físicas na Espanha e também pelo site da loja online.

Este tipo de ação não é inédita no mundo esportivo, já que recentemente a franquia de basquete Los Angeles Lakers produziu algo semelhante. Em fevereiro, a equipe divulgou uma produção colaborativa com outro famoso desenho japonês, o One Piece.

Assim, houve algumas ativações no estádio onde o time manda os seus jogos Crypto.com Arena. No dia 28 daquele mês, quando enfrentaram os Clippers, os torcedores do Los Angeles Lakers tiveram algumas experiências. Entre elas, uma animação protagonista Monkey D. Luffy jogando basquete, um estande de fotos e arte dos personagens usando o uniforme dos Lakers.

Além disso, uma movimentação de marketing exclusivo unindo as duas marcas e um jogo temático do anime, no qual alguns fãs poderão participar e ganhar prêmios exclusivos.

