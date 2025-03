Brasil x Colômbia: Dorival diz ter "uma ou duas" dúvidas no time titular

O técnico Dorival Júnior apontou ter "uma ou duas dúvidas" sobre qual time mandar a campo no duelo diante da Colômbia, em Brasília, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Sem citar os nomes escolhidos para começar entre os 11 iniciais, o comandante utilizou a coletiva pré-jogo do compromisso, marcado para esta quinta-feira (20/3), às 21h45, no Estádio Nacional Mané Garrincha, para manter um certo mistério.

Questionado sobre a equipe, o técnico citou as divulgações da imprensa e apontou estar "próximo disso". A tendência é de o Brasil entrar em campo com Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson, Raphinha e Rodrygo; Vinicius Junior e João Pedro. O centro-avante, inclusive, seria a grande novidade aplicada pelo técnico no primeiro confronto da temporada 2025. "Não muda muito em relação ao que está sendo divulgado, com uma ou duas dúvidas. Vamos aguardar", pontuou.

Nas atividades em Brasília, Dorival Júnior testou outros nomes para o comando de ataque. Savinho e Endrick, por exemplo, ganharam atenção especial da comissão técnica. No entanto, uma possível escolha do técnico por João Pedro atende a um melhor encaixe no esquema de jogo definido para o duelo diante da Colômbia. No 4-4-2, nomes como Raphinha e Rodrygo devem desempenhar atuação de aproximação à dupla de ataque, completada por Vinicius Junior. "As dúvidas são no meio e no ataque. "São opções que temos de uma mudança ou outra buscando a melhor possível. Dois treinos e temos que definir quem começa em um jogo tão importante como esse", indicou.

O duelo contra a Colômbia no Mané Garrincha é um confronto direto por uma melhor colocação na classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Às vésperas da abertura da 13ª de 18 rodadas, as duas seleções estão separadas por um ponto. Enquanto os colombianos estão em quarto lugar, os brasileiros ocupam a quinta posição.

Depois de enfrentar a Colômbia na quinta-feira (20/3), a Seleção Brasileira ficará mais quatro dias em Brasília para se preparar para o duelo diante da Argentina. O super clássico das Américas está marcado para terça-feira (26/3), às 21h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. As atividades durante a permanência na cidade serão no Mané Garrincha.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima