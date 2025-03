CAS marca data da audiência sobre ‘caso Rojas’, que cobra R$ 40 milhões do Corinthians

Matías Rojas e Corinthians já têm data marcada para se encontrar no Tribunal. Afinal, a Corte Arbitral do Esporte (CAS) anunciou, nesta quarta-feira (19), a data da audiência de apelação do caso para o dia 29 de abril. O Timão foi condenado na Fifa a pagar R$ 40,4 milhões pela rescisão de contrato do meia, que cobra atrasos nos direitos de imagem.

O CAS é a última instância no julgamento, ou seja, significa que não há mais possibilidade de recorrer. Apesar disso, a decisão do caso ainda deve demorar alguns meses para ser divulgada, de acordo com o padrão adotado pela entidade.

Atualmente no River Plate, da Argentina, Rojas ganhou o processo na Fifa. O montante é o valor correspondente ao que teria a receber até o fim do contrato com o Corinthians, em junho de 2027. O jogador rescindiu o vínculo com o Timão alegando salários atrasados em março de 2024.

De acordo com a defesa do jogador, houve a tentativa de um acordo amigável com a diretoria corintiana. Contudo, sem obter sucesso, apelou à Fifa para rescindir o compromisso unilateralmente.

No início do ano passado, o Corinthians entrou em acordo com Rojas. O valor da dívida, reconhecido pela diretoria, encontrava-se em cerca de R$ 8 milhões. Dessa maneira, o Timão comprometeu-se a quitar o valor total do vínculo com o jogador caso atrasasse o pagamento, o que de fato ocorreu. Assim, o meia entrou com ação na Fifa.

Pela equipe paulista, Rojas disputou 30 partidas durante a temporada de 2023. No entanto, não conseguiu balançar as redes dos rivais no período.

