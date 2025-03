Influencer realiza faxina nua na casa de jogador do Flamengo; Serviço chega a R$40 mil por mês

A influencer Ellen Salles, de 22 anos, revelou em entrevista a Metrópoles, uma maneira diferente de ganhar dinheiro: ela realiza faxinas nua em casa de personalidades no Brasil. Aliás, ela revelou que um jogador do time principal do Flamengo paga pelo seu serviço.

Ellen ainda contou que entre os seus clientes também há um cantor de trap. No entanto, a influencer não revelou quem é o músico e nem quem é o jogador do Rubro-Negro.

O serviço, que pode custar entre R$ 2.000 e R$ 5.000 por sessão, atrai empresários, personalidades da TV, da música, médicos, advogados, políticos e até jogadores de futebol. De acordo com Ellen, a demanda é de sete a oito faxinas por mês, o que pode chegar a R$40 mil. Além disso, ela contou que existe um contrato com regras e a limpeza dura cerca de 2h.

“Uma das regras principais é que o cliente não pode nem me tocar, nem chegar perto de mim. Depois que ele lê tudo e assina, vou até a casa dele prestar o serviço. Levo meu segurança, que verifica o local, confere os documentos para ver se é a mesma pessoa do contrato. Há clientes que não têm problema de o segurança ficar junto, enquanto outros preferem que não, e ele aguarda na porta. Fico cerca de 2h e às vezes tem clientes que pagam adicional e eu fico mais tempo”, disse.

Influencer iniciou trabalho na Austrália

A influenciadora começou com o trabalho na Austrália após um pedido de um assinante em uma plataforma adulta e trouxe para o Brasil há cinco meses. Inicialmente, os clientes eram de Santa Catarina, onde ela mora. Hoje, porém, a influencer atende em outros estados e afirmou que a demanda maior é em Brasília.

“Os estados que mais tenho atendimento são São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Mas Brasília é um dos lugares que mais tem me chamado ultimamente” contou.

Dessa forma, além das faxinas, a influenciadora também cria conteúdo adulto para plataformas online.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.