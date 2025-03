Coritiba anuncia rescisão do contrato com lateral Rafinha

O Coritiba anunciou que chegou a um acordo pela rescisão do contrato com o lateral-direito Rafinha. O experiente jogador, de 39 anos, gerou revolta nos bastidores do clube após participar do evento de lendas do Bayern de Munique, onde passou grande parte da carreira. Contudo, ele não tinha autorização da diretoria. A decisão pelo fim do vínculo entre as partes foi em comum acordo.

O Coritiba informa que o atleta Rafinha não faz mais parte de seu elenco de jogadores, tendo ambos em comum acordo rescindido o contrato que tinha vigência até o fim de 2025. O Coxa deseja êxito ao atleta que nasceu para o futebol como Piá do Couto. pic.twitter.com/qmxqeD652G — Coritiba (@Coritiba) March 19, 2025

Segundo o coxa, Rafinha avisou que precisava ir para a Alemanha para uma audiência. E inclusive apresentou os documentos que exigiam a sua presença. Em nenhum momento, ele comentou sobre a participação no evento da ex-equipe.

Diante da polêmica, o jogador de 39 anos se posicionou na última terça-feira (18), afirmando que o que aconteceu na Alemanha foi sua responsabilidade. “Desculpe se alguém se sentiu desrespeitado”, escreveu Rafinha. No entanto, essa manifestação não foi o suficiente.

Revelado pelo Coritiba em 2003, Rafinha voltou para o Coritiba após quase 20 anos depois de uma carreira vencedora principalmente na Alemanha. Só pelo Bayern de Munique foram sete títulos nacionais, além de uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.

