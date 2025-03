Botafogo vence o América no Brasileirão Sub-20

O Botafogo venceu o América por 2 a 0, em duelo realizado no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (19), válido pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Com o triunfo, o clube carioca fez seus primeiros três pontos na tabela da competição. O Coelho tem um ponto, por causa do empate na primeira rodada.

O Glorioso não teve dificuldades para abrir o placar. Logo aos 3 minutos, em um erro da defesa do Coelho, Yarlen recuperou a bola, avançou e cruzou para Rafael Lobato, que finalizou de primeira e marcou.

Aos 30 minutos, o Botafogo ampliou. Marquinhos deu um lançamento longo, a bola chegou até Kayke, que driblou o goleiro e empurrou para o fundo das redes.

Curiosamente, o América teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas não conseguiu ser objetivo. Já o Botafogo soube aproveitar as oportunidades e marcou os gols.

Na etapa complementar, o América tentou diminuir a diferença, mas esbarrou nos próprios erros. O Botafogo, por sua vez, soube administrar a vantagem, cedeu a posse de bola ao Coelho e trabalhou com contra-ataques.

