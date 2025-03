Seleção treina no Mané Garrincha e tem dúvida no ataque para pegar a Colômbia

A Seleção Brasileira realizou, nesta quarta-feira (19), seu último treino visando ao duelo contra a a Colômbia na quinta (20), às 21h45 (de Brasília). A atividade, aliás, aconteceu no palco da partida, ou seja, no estádio Mané Garrincha. Antes, o Brasil realizou seus treinamentos no estádio Bezerrão.

Nos 15 minutos aberto para a imprensa, foi possível apenas ver uma roda de bobinho com os jogadores, enquanto os goleiros faziam seu aquecimento com o preparador Claudio Taffarel. A novidade foi que algumas dezenas de torcedores estiveram no Mané Garrincha acompanhando a atividade.

O técnico Dorival Júnior disse ter uma ou duas dúvidas para o embate no meio de campo ou no ataque. Contudo, a grande questão é se ele vai começar a partida com João Pedro ou Savinho. O centroavante está na frente pela vaga.

Um provável Brasil tem: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães e Gerson; Rodrygo, Raphinha e Vini Jr; João Pedro.

